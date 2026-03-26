Zum Hauptinhalt springen

Asylrecht im EuropaparlamentWeber wertet rechte Mehrheit als Erfolg

Lesezeit: 3 Min.

CSU-Mann und Chef der konservativen EVP im Europaparlament, Manfred Weber, versteht nicht, warum er von deutschen Unions-Politiker kritisiert wird.
CSU-Mann und Chef der konservativen EVP im Europaparlament, Manfred Weber, versteht nicht, warum er von deutschen Unions-Politiker kritisiert wird. Katharina Kausche/dpa

Das Europaparlament stimmt für strengere Abschieberegeln. Damit setze er nur die Politik der Bundesregierung durch, findet der Chef der Konservativen, Manfred Weber. Doch es jubeln vor allem Rechtsradikale.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Mit einer rechten Mehrheit billigte das Europaparlament am Donnerstag einen Gesetzestext, der das Asylrecht erheblich verschärfen wird. Die Rechte von ausreisepflichtigen Migranten werden beschnitten, sogar die Einrichtung von Abschiebezentren außerhalb Europas wird ermöglicht. Die große Frage im Parlament war aber hinterher vor allem: Wer ist hier der politische Sieger?

Zur SZ-Startseite

Klingbeils Reformplan
:Entweder die Partei folgt ihm, oder sie sägt ihn ab

Als Parteivorsitzender angezählt, als Vizekanzler getrieben von Krisen und Reformstau: Mit einer Modernisierungsrede skizziert Lars Klingbeil seinen Plan für Deutschland. Es ist auch ein Appell an die SPD.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt und Georg Ismar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite