Mit einer rechten Mehrheit billigte das Europaparlament am Donnerstag einen Gesetzestext, der das Asylrecht erheblich verschärfen wird. Die Rechte von ausreisepflichtigen Migranten werden beschnitten, sogar die Einrichtung von Abschiebezentren außerhalb Europas wird ermöglicht. Die große Frage im Parlament war aber hinterher vor allem: Wer ist hier der politische Sieger?