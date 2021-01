Die EU-Kommission hat gelassen auf die Ankündigung Ungarns reagiert, zwei Millionen Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V zu bestellen. Parallele Verhandlungen mit Produzenten seien erlaubt, wenn es sich nicht um solche handele, mit denen die EU auch als Ganzes verhandele, sagte ein Sprecher der Behörde am Freitag in Brüssel. Auf europäischer Ebene gebe es aber bisher keine Verhandlungen für Sputnik V. Darum sei auch die Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unproblematisch, die Russland am Donnerstag Unterstützung für Sputnik V angeboten hatte. Ungarn hatte dem Impfstoff eine vorläufige Zulassung erteilt - anders als die EU-Arzneimittelagentur EMA, bei der bislang lediglich eine Anfrage für wissenschaftlichen Rat eingegangen ist. Anders könnte es der Kommission zufolge beim Impfstoff des britischen Pharmakonzerns Astra Zeneca sein. Es wird erwartet, dass die EMA diesen am 29. Januar zur Zulassung empfiehlt; Ungarn dagegen hat bereits eine Notfallzulassung erteilt. Premier Viktor Orbán sagte, schnelle Impfungen erreiche man am besten, wenn man mehrere Impfstoffe zulasse. Der Wettbewerb würde die Hersteller zwingen, schneller zu liefern. Seinen Anteil aus der EU-Bestellung von insgesamt 400 Millionen Dosen werde Ungarn aber nicht früher bekommen als der Rest der EU, weil die Auslieferung von der EMA-Zulassung abhänge, sagte der Behördensprecher. Über zusätzliche bilaterale Verträge zwischen Ungarn und Astra Zeneca sei nichts bekannt.