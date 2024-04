Europäisches Parlament:Strapazen und Sternstunden

Von Jan Diesteldorf und Josef Kelnberger, Brüssel

Am Ende dieser fünf Jahre, in denen so viel passierte, ist Damian Boeselager noch immer erstaunt. Abschiedsstimmung am Dienstagnachmittag, letzte Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg vor der Europawahl, Boeselager nippt am Kaffee und schaut zurück. Im Sommer 2019 wählten ihn die Deutschen ins Parlament, den Mitgründer dieser linksliberalen, radikal proeuropäischen Kleinstpartei namens Volt. 0,7 Prozent der Stimmen, gerade genug für ein Mandat. Er tauschte das Leben als Berater gegen einen Sitz im Hohen Haus Europas, hatte kaum Ahnung von parlamentarischer Arbeit, wurde Mitglied im Ausschuss für konstitutionelle Fragen und Stellvertreter in vier weiteren, er verhandelte mit über den EU-Haushalt und über die Asylreform, über große Sachen.