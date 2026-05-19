Es ist nicht so, dass die Welt arm an Auszeichnungen wäre. Man denke nur an die Nobelpreise für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Frieden, die seit 1901 Jahr für Jahr die Personen würdigen, deren Arbeit „der Menschheit den größten Nutzen“ gebracht haben. Wie Nobel, so versuchen zahlreiche Institutionen, ihnen wichtige Dinge mit einer Ehrung ins Gedächtnis der Öffentlichkeit zu rufen. Das Europäische Parlament hat daher den Europäischen Verdienstorden geschaffen. Dieser wird an Frauen und Männer verliehen, die zu Zivilcourage inspirierten oder sich für europäische Ideale eingesetzt haben. Orden ist aber nicht gleich Orden, es gibt drei Stufen: Mitglied, ehrenhaftes Mitglied, verdienstvolles Mitglied. Erkennbar an einer Medaille oder Bandschnalle, die laut Regularien auf der linken Seite des Brustkorbs getragen wird. Nur die verdienstvollen Mitglieder tragen ihren Orden um den Hals. Sie alle genießen das Privileg, auf der Ehrentribüne des Plenarsaals sitzen zu dürfen. Gleich 20 Männer und Frauen erhielten am Dienstag in Straßburg erstmals den Orden, darunter Altbundeskanzlerin Angela Merkel, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij – und auch Bono mit allen Mitgliedern der irischen Rockband U2.