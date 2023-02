Auch im Namen des EVP-Präsidenten Manfred Weber hat CSU-Chef Markus Söder Bündnisse der Europäischen Volkspartei mit der Partei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der ultrarechten Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) ausgeschlossen. Man sei sich "einig darüber, dass eine Mitgliedschaft von anderen Parteien wie in Italien in der EVP ausgeschlossen sind", sagte Söder am Freitag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München unter Berufung auf eine gleichlautende Ansicht Webers. "Auch eine formelle Koalition kann auf keinen Fall gewollt sein", sagte Söder. An der Sitzung hatte Weber in seiner Rolle als CSU-Parteivize teilgenommen.