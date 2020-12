Von Cathrin Kahlweit und Matthias Kolb, Brüssel/Wien

Selbstbewusst war die Nachricht, die am Morgen aus Budapest kam. Es werde am Abend keine Abstimmung über den Ausschluss des Fidesz-Europaabgeordneten Tamás Deutsch aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) geben, sagte Gergely Gulyás, der Stabschef von Premier Viktor Orbán. Zu diesem Zeitpunkt wurde in Brüssel noch intensiv an einem Kompromiss gearbeitet, der einerseits die Wut über das Verhalten der Fidesz-Partei und ihres Spitzenvertreters Deutsch deutlich macht und andererseits eine Eskalation mit Ungarns Regierungschef vermeidet.

Deutsch, ein Vertrauter Orbáns, hatte im November den Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, zwei Mal mit der Gestapo und dem Geheimdienst AVH im stalinistischen Ungarn in Verbindung gebracht. Erst am Dienstagnachmittag hatte er sich dafür ernsthaft entschuldigt, als sich abzeichnete, dass der Antrag des Österreichers Othmar Karas, Deutsch aus der Fraktion zu werfen, gute Erfolgschancen hatte. Denn die Abstimmung hätte zwar virtuell stattgefunden, aber auch geheim: Und viele Christdemokraten sind so frustriert über die Ungarn, dass sie dem Spuk gern ein Ende bereiten würden. Denn obwohl die Mitgliedschaft von Fidesz in der EVP seit März 2019 suspendiert ist, sind dessen zwölf EU-Abgeordnete weiter Teil der Fraktion.

Der aufmüpfige Abgeordnete wird bestraft

Am frühen Nachmittag zeichnete sich eine Lösung ab: In der Fraktionssitzung, die erst nach Redaktionsschluss begann, sollte eine Resolution verabschiedet werden, die Deutschs Worte "stark verurteilt" und als Widerspruch zu den Werten der EVP bezeichnet. Auch wenn der Rauswurf ausbleibt, wird Deutsch bestraft: Er verliert "mit sofortiger Wirkung" das Rederecht für die Fraktion und darf keine wichtige Position wie die eines Berichterstatters übernehmen. In der Erklärung wird der Rechtsstaatsmechanismus zum Schutz des EU-Budgets, den Orbán durch eine von vielen als "Erpressung" empfundene Blockade der Corona-Hilfen verhindert wolle, als "historische Einigung, auf die wir stolz sein sollten", bezeichnet.

Neben der CDU war es nach SZ-Informationen vor allem der spanische Partido Popular, der Orbán nicht verärgern wollte. Man dürfe in der "fragilen Situation", in der sich Europa wegen der Pandemie befinde, nicht riskieren, dass Orbán bei der Abwendung eines "No Deal"-Brexit Probleme mache, hieß es zur Begründung. Zudem muss das ungarische Parlament noch zustimmen, dass für den 750 Milliarden Euro umfassenden Corona-Hilfsfonds die Obergrenze für die Schuldenaufnahme der EU erhöht wird.

Gesetze mit enormen Folgen

In der Nacht zum Mittwoch hatten die Fidesz-Abgeordneten in Budapest Gesetze verabschiedet, die enorme Folgen für das gesellschaftliche Zusammenleben haben. Das Parlament beschloss Grundgesetzänderungen, welche die Ehe als Zusammenschluss von Mann und Frau festschreiben. Das Recht Homosexueller auf die Adoption von Kindern wird damit negiert; Ausnahmen bedürfen einer Genehmigung durch das Familienministerium.

"Die Mutter ist eine Frau, der Vater ist ein Mann" - so lautet künftig die in der Verfassung niedergelegte Regel für Familiengründungen; zudem wird festgeschrieben, dass das Geschlecht eines Menschen bei Geburt festgelegt und später nicht mehr geändert werden kann, indem ein neues Geschlecht etwa in amtlichen Registern eingetragen wird. Begründet hat Orbán die Änderungen, die zugleich Verschärfungen der Rechtslage mit Blick auf die Rechte der LGBTQ-Community bedeuten, mit dem "Schutz der Familie" und der Sicherheit für Kinder. Neu ist auch die Möglichkeit, in Schulen und Kindergärten Lehrinhalte zu sexuellen Minderheiten unter Strafe zu stellen.

Geändert wurde auch das Wahlgesetz. Die Voraussetzung zur Aufstellung von Landeslisten wurde verschärft, was es kleineren Parteien erschwert, landesweit anzutreten. Die Opposition sieht darin den Versuch, die geplante Zusammenarbeit mehrerer Parteien für die Parlamentswahl 2022 zu unterminieren.