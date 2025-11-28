Die Gespräche über einen Beitritt Großbritanniens zum EU-Verteidigungsfonds Safe sind gescheitert. Dies ist ein schwerer Rückschlag für die Neuausrichtung der Beziehungen nach dem Brexit mit dem Ziel, die Verteidigung des Kontinents zu stärken. Eine Einigung sei nicht möglich gewesen, so die Regierung in London am Freitag. Man habe in gutem Glauben verhandelt, sagte Minister Nick Thomas-Symonds, aber klar sei gewesen, dass London nur Abmachungen im nationalen Interesse und mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis unterzeichne. Es sei enttäuschend, dass es keinen Abschluss gebe, die britische Rüstungsindustrie könne sich aber weiter als Drittstaat an Projekten beteiligen. Im Mai hatte Premier Keir Starmer eine „neue Ära“der Beziehungen zur EU angekündigt. Es wurde vereinbart, Verteidigungs- und Handelsbeziehungen neu auszurichten, so konnte London über den Beitritt zum EU-Verteidigungsfonds verhandeln.