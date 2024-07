Eine deutsche Wunschliste an Brüssel

Ob Migration, Verteidigung oder das Reizthema Wolf: CDU und CSU schicken einen langen Forderungskatalog an Ursula von der Leyen. Doch die EU-Kommissionspräsidentin kann es bei ihrer Suche nach Stimmen im EU-Parlament nicht nur der Union recht machen.

Von Robert Roßmann, Hubert Wetzel, Berlin/Brüssel

Sie hätten auch „Unsere Forderungen an Ursula von der Leyen“ über ihr Positionspapier schreiben können. Aber in der Union bemühen sie sich um bürgerliche Umgangsformen. Deshalb steht über den 20 Seiten, die die Unionsfraktion jetzt beschlossen hat, lediglich „Impulse für die künftige EU-Agenda“. Aber hinter diesen Impulsen verstecken sich durchaus Forderungen an die amtierende – und voraussichtlich auch künftige – EU-Kommissionschefin.