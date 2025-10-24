Auf der Internetseite der britischen Regierung wurde auch am Freitagmorgen noch entschlossener Optimismus verbreitet. Das Treffen der sogenannten Koalition der Willigen am Nachmittag in London, so hieß es dort, ziele darauf, „die Ukraine weiter zu stärken und Russlands Fähigkeit, Krieg zu führen, zu schwächen“. In diesem Zusammenhang lobte die Regierung sowohl die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump tags zuvor, Strafmaßnahmen gegen die russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil zu verhängen, als auch die Billigung des 19. Sanktionspakets der EU gegen Russland.