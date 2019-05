28. Mai 2019, 18:49 Uhr Europäische Union Sonderberater für Venezuela

Der frühere Außenminister von Uruguay, Enrique Iglesias, wird Sonderberater der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini für Venezuela. Iglesias, der auch Spanier ist, solle zur friedlichen, demokratischen Lösung der Krise in Venezuela durch freie und faire Wahlen beitragen, erklärte die EU am Dienstag in Brüssel. Iglesias war Präsident der interamerikanischen Entwicklungsbank. In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen dem autokratischen Präsidenten Nicolás Maduro und der Opposition des Interimspräsidenten Juan Guaidó.