Die Kommission will Gespräche zur EU-Erweiterung am Balkan wieder möglich machen. Unter anderem Frankreich hatte sich gegen Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien gestellt.

Noch bevor Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi die neuen Kriterien für Gespräche über einen EU-Beitritt vorstellt, gibt seine Chefin die Richtung vor. "Eine gute Nachricht für unsere Freunde vom Westbalkan", schreibt Ursula von der Leyen auf Twitter und schwärmt von einem "glaubwürdigen und dynamischen Plan", der Albanien und Nordmazedonien vorgeschlagen werde. Dass sich die Kommissionspräsidentin so klar äußert, zeigt, wie wichtig sie das Thema auch aus geopolitischen Gründen hält, ihr Tweet endet so: "EU-Erweiterung ist eine WIN-WIN-Situation". Wen es zu überzeugen gilt, verrät ihr Satz hingegen nur Eingeweihten: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Albanien und Nordmazedonien soll ein Weg aufgezeigt werden, der in die Europäische Union führt

Da in Brüssel jedoch alle wissen, dass neben Frankreich auch die Niederlande und Dänemark im Oktober die Aufnahme von Beitrittsgesprächen blockiert hatten, sagt Varhelyi ganz offen: "Drei Mitglieder haben lautstark ihren Widerstand geäußert, aber in vertraulichen Gesprächen haben auch andere Skepsis geäußert." Der Vorschlag der EU-Kommission nimmt diese Bedenken auf und soll es vor allem ermöglichen, Beitrittskandidaten früher und stärker zu bestrafen, wenn dort Reformen nicht umgesetzt oder gar zurückgenommen werden. Varhelyi zufolge soll der Prozess glaubwürdiger und stärker "politisch gesteuert" werden, sowie an Dynamik und Berechenbarkeit gewinnen. Die Mitgliedstaaten sollen enger einbezogen werden.

Der siebenseitige Vorschlag orientiert sich sichtbar an einem Papier, in dem Paris im November seine Reformideen skizziert hatte. Wie dort angeregt, werden die bislang 35 Verhandlungskapitel in sechs Themenbereiche aufgeteilt. Die Gespräche sollen jeweils zu den gesamten Bereichen aufgenommen werden. Kommt es zu Stillstand oder Rückschritten, so können die Verhandlungen ausgesetzt oder bereits abgeschlossene Teile wieder aufgenommen werden. Auch EU-Fördermittel könnten gekürzt werden. Das Kapitel zur Rechtsstaatlichkeit soll zu Beginn geöffnet und ganz zum Schluss beendet werden.

Das nun präsentierte Papier entspricht den Erwartungen vieler Beobachter in Brüssel. Viele Instrumente, inklusive eines Abbruchs bei Reformstau oder der schnellere Zugang zu Förderprogrammen, waren eigentlich bereits verfügbar, sollten nun aber stärker betont werden. "In der Situation, in der sich Frankreich, Dänemark und die Niederlande gerade befinden, werden sie nie sagen können, dass sie falsch lagen oder plötzlich überzeugt worden seien", erklärte ein EU-Insider der SZ schon vor Wochen. Es gehe nun darum, "sie beim Wort zu nehmen und ihre Kritik zu entkräften". Ein anderer EU-Diplomat formuliert es so: "Die Brücke ist da, aber noch sind die Franzosen nicht auf der anderen Seite."

Europa-Staatsminister Michael Roth lobt die Kommission, dass der "Balanceakt" zwischen "wichtigen Anliegen der Mitgliedstaaten und der Kandidatenländer" gelungen sei. Der SPD-Politiker hofft wie Ursula von der Leyen, dass sich die EU-27 noch vor dem EU-Westbalkan-Gipfel in Zagreb Anfang Mai darauf einigen können, die Beitrittsgespräche zu beginnen. Auch in Paris wird der Vorschlag der Kommission positiv aufgenommen und als "ernstzunehmend" bezeichnet. Viele Anregungen seien aufgenommen worden. Damit Frankreich und die anderen Skeptiker ihren Widerstand aufgeben können, müssen Nordmazedonien und Albanien noch ausstehende Reformen umsetzen, welche die EU-Länder im Juni 2019 angemahnt hatte. Dazu soll die Kommission noch im Februar einen Bericht vorlegen. Die zweite Forderung Macrons, wonach sich die EU selbst grundlegend reformieren müsse, bevor sie neue Mitglieder aufnehme, bleibe bestehen, betonen französische Diplomaten: "Da gibt es weniger Zeitdruck, denn der Beitrittsprozess dauert ja mehrere Jahre."

Erweiterungskommissar Varhelyi eilte nach der Pressekonferenz ins Europaparlament zum Auswärtigen Ausschuss. Dessen Chef David McAllister (CDU) sprach von positiven Ansätzen: "Wir brauchen ein klares Regelwerk, das sicherstellt, dass der Beitrittsprozess die Grundwerte stärkt und sowohl die EU als auch ihre Beitrittskandidaten demokratischer und wohlhabender macht." Die EU-Abgeordneten unterstützen die zügige Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit beiden Staaten; erst in dieser Woche hatte Parlamentspräsident David Sassoli in Tirana erklärt: "Es gibt keinen Plan B für Albanien."