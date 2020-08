Von Karoline Meta Beisel und Björn Finke, Brüssel

Detailansicht öffnen Phil Hogan im Januar mit seiner Chefin Ursula von der Leyen. Er war seit 2014 EU-Kommissar und seit Dezember 2019 für Handel zuständig. (Foto: Virginia Mayo/dpa)

Nur gut zwei Minuten dauert die Ansprache von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag. Sie dankt dem zurückgetretenen Handelskommissar Phil Hogan für seine Dienste, betont, dass sie von Kommissaren besondere Sorgfalt bei der Beachtung von Corona-Regeln erwartet, und beschreibt die Nachfolgersuche. Hogan selbst verkündete seinen Abschied dagegen am Vorabend mit einer ungewöhnlich langen Erklärung. In dieser entschuldigt er sich noch einmal bei seinen irischen Landsleuten dafür, Corona-Vorgaben gebrochen zu haben, und beteuert, es sei "die Ehre seines Lebens" gewesen, seit 2014 als EU-Kommissar zu dienen. Der Abgang könnte für den 60-Jährigen das Ende seiner politischen Karriere bedeuten. Das Ringen um seine Nachfolge jedoch hat gerade erst angefangen.

Hierbei geht es um einen der wichtigsten Posten im Brüsseler Politikbetrieb. Für Handelspolitik in Europa ist ausschließlich die EU zuständig; die Kommission handelt für die Mitgliedstaaten Abkommen mit anderen Ländern und Wirtschaftsblöcken aus. Und auf Hogans Nachfolger warten direkt einige brisante Themen. So schwelt der Handelsstreit mit den USA weiter. Außerdem will die EU das Investitionsabkommen mit China, das besseren Zugang zum dortigen Markt gewähren soll, bald abschließen - oder die Gespräche auf Eis legen, wenn sich Peking nicht bewegt. Im Herbst werden sich die Mitgliedstaaten zudem mit dem umstrittenen Handelsvertrag mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur befassen müssen, den die Kommission vorbereitet hat. Und bis Jahresende soll ein ähnlicher Vertrag mit Großbritannien stehen.

Ein Wechsel des zuständigen Kommissars ist da alles andere als günstig. Und auch sonst könnte der Zeitpunkt für von der Leyen kaum schlechter sein. Sie ist gerade vollauf damit beschäftigt, sich auf ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union Mitte September vor dem EU-Parlament vorzubereiten, ein Höhepunkt im politischen Betrieb in Brüssel. Dieses Jahr gilt das umso mehr, weil die Lage der Union, vorsichtig gesagt, nicht die beste ist: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen die Mitgliedstaaten und die Kommission gleichermaßen, der Haushalt für die kommenden sieben Jahre ist noch nicht verabschiedet, und Großbritannien steuert auf einen harten Brexit zu.

Hogan hat Corona-Regeln verletzt - die irische Regierung kritisierte ihn massiv

Von der Leyen hat darum ein Interesse daran, schnell Ersatz für Hogan zu finden. Das Prozedere dafür ist klar, es ist nicht das erste Mal, dass ein Kommissar während seiner Amtszeit den Posten räumt. 1999 trat nach Korruptionsvorwürfen gegen die damalige französische Kommissarin sogar eine ganze Kommission zurück, um einem Misstrauensvotum des Parlaments zuvorzukommen. Gemessen daran ist, was nun von der Leyen erwartet, harmlos.

In einem ersten Schritt muss die irische Regierung geeignete Kandidaten vorschlagen. Bei einem Telefonat am Donnerstagmittag wollte von der Leyen den Taoiseach, also den Premier, dazu auffordern, eine Frau und einen Mann zu präsentieren. So gesehen bietet Hogans Rückzug für von der Leyen auch eine Chance, der versprochenen, im ersten Anlauf aber noch nicht erreichten Geschlechtergerechtigkeit in ihrer Kommission näher zu kommen.

Irische Medien spekulieren bereits über Kandidaten: Außen- und Verteidigungsminister Simon Coveney sei der Favorit in Regierungskreisen, schreibt die Zeitung Irish Examiner. Der Christdemokrat genieße in Brüssel hohes Ansehen. Der Sender RTÉ nannte unter anderen den früheren EU-Botschafter in Washington, David O'Sullivan. In Brüssel wird zudem Mairead McGuiness sehr geschätzt: Die Christdemokratin ist seit 2014 Vizepräsidentin des EU-Parlaments - hat sich bislang jedoch nicht mit Handelspolitik beschäftigt.

Das muss allerdings kein Nachteil sein, denn es ist alles andere als sicher, dass Irland das wichtige Handelsressort behalten darf. Genauso gut ist es möglich, dass von der Leyen die Gelegenheit nutzt, um Portfolios unter Kommissaren neu zu verteilen - schon, um sich des Eindrucks zu erwehren, die Staaten bestimmten, wer sich in der Kommission um was kümmert. Sie erwarte zunächst die Vorschläge aus Dublin, sagte von der Leyen am Donnerstag. "Über die Verteilung der Portfolios werde ich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden." Wenn die Ressortzuteilung feststeht, muss der neue Kommissar oder die neue Kommissarin nach einer Anhörung noch vom EU-Parlament bestätigt werden.

Hogan, der vor seiner Zeit als Handelskommissar bereits Landwirtschaftskommissar unter Jean-Claude Juncker war, wird all das aus der Ferne verfolgen. Der irische Christdemokrat ist seit fast vier Jahrzehnten in der Politik aktiv und hat sich als Abgeordneter und Minister in Dublin und dann als EU-Kommissar den Ruf eines gewieften Verhandlers und Taktikers erworben. Zum Verhängnis wurde ihm nun, im August bei einem dreiwöchigen Irland-Besuch Corona-Regeln verletzt zu haben. Die Regierung in Dublin und seine eigene Partei kritisierten ihn dafür massiv, auch weil er sich erst spät entschuldigte und seine Erklärungen einige Fragen offen ließen. Zunächst wollte Hogan im Amt bleiben, doch am Ende erkannte er wohl, dass ein Kommissar, der in der Heimat derartig angefeindet wird, eine Belastung ist.