Von Josef Kelnberger, Brüssel

"Save Gas for a safe winter" lautet, im typischen PR-Sprech der Europäischen Union, der Titel der Aufführung, die diesen Mittwoch bei der EU-Kommission gegeben wird: Gas sparen für einen sicheren Winter. Auch Präsidentin Ursula von der Leyen wird dazu die Bühne betreten - absolute Chefinnensache also, dieser Krisenplan, mit dem die 27 Staaten der Europäischen Union durch einen Winter ohne, oder mit ganz wenig, russischem Gas kommen sollen. Das Wort "Solidarität" wird bei dem Auftritt vermutlich eine große Rolle spielen.

Auch wenn von Donnerstag an wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließen sollte, so ist allen klar: Wladimir Putin wird der EU in den kommenden Monaten eine Energiekrise aufzwingen wollen, um den Rückhalt für Sanktionen gegen Russland bei den Bürgerinnen und Bürgern zu brechen. Für seinen Krieg in der Ukraine wäre das von entscheidender Bedeutung. Um 1,5 Prozent könnte nach Schätzungen der Kommission die europäische Wirtschaft schrumpfen, sollte sie komplett vom russischem Gas abgeschnitten werden. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Notfallplan zumindest in Teilen zum Tragen kommen wird.

Die Endfassung wird in der Sitzung der Kommission an diesem Vormittag beschlossen. Aus Entwürfen geht beispielsweise hervor, dass öffentliche Gebäude und Büros auf höchstens 19 Grad geheizt werden sollen. Unternehmen würden aufgefordert, sofort ihren Gasverbrauch zu reduzieren, dafür soll es finanzielle Anreize geben.

Nach geltendem EU-Recht haben private Haushalte und soziale Dienste eindeutig Priorität bei der Versorgung mit Gas. Theoretisch müsste die deutsche Industrie also Gas an Haushalte eines Nachbarlands abgeben, falls dort die Versorgung nicht anders gewährleistet werden kann. Umgekehrt würden deutsche Haushalte über die Industrie von Nachbarländern versorgt. Die Staaten sollen nun für sich kritische Industriezweige festlegen, die besonders geschützt werden sollen. Darunter könnten Bereiche wie Gesundheit, Nahrungsmittel oder Verteidigung fallen, oder auch Chemie-, Textil- und Glasindustrie.

Noch sind es Empfehlungen, aber die EU-Kommission würde gerne verbindliche Ziele vorgeben können

Ein besonders kritischer Punkt in dem Plan: Die Kommission fordert die EU-Staaten zwar generell zur freiwilligen Reduktion des Gasverbrauchs auf, das Ziel: Von August 2022 bis März soll 15 Prozent weniger Gas verbraucht werden als im Schnitt der vergangenen Jahre. Die Brüsseler Behörde will sich aber das Recht zusichern lassen, nach einer gewissen Frist den Regierungen verbindliche Einsparziele vorgeben zu können, zwischen fünf und 20 Prozent offenbar. Eine Voraussetzung für die Einführung von verpflichtenden Einsparzielen könnte sein, dass mindestens zwei EU-Staaten wegen einer Unterversorgung mit Gas akute Notsituationen befürchten.

Die Kompetenz für Energiefragen liegt bei den Mitgliedsländern, fraglich, ob sie bereit sind, der Kommission mehr Macht zu gewähren und einem entsprechenden Gesetz zuzustimmen. Ungarn hat bereits einen Notstand ausgerufen und angekündigt, demnächst kein Gas mehr an andere EU-Länder zu liefern. Ursula von der Leyen wird auch in dieser Frage das eine oder andere Wort zu reden haben mit Viktor Orbán.

Zu Beginn dieser Woche ist die Kommissionspräsidentin nach Baku gereist, um die absehbare Gas-Krise abzumildern. Mit Aserbaidschans autokratischem Präsidenten Ilham Alijew unterzeichnete sie eine Absichtserklärung, wonach über den südlichen Gaskorridor innerhalb von fünf Jahren doppelt so viel Gas im Jahr geliefert werden soll wie bisher. Schon jetzt würden 8,1 Milliarden Kubikmeter geliefert, von kommendem Jahr an sollten es bereits zwölf Milliarden sein. "Dies wird dazu beitragen, die Kürzungen der russischen Gaslieferungen auszugleichen", sagte von der Leyen. Bei der Wahl der Partner ist man, aus Sorge vor dem nächsten Winter, derzeit nicht zimperlich in der Europäischen Union.