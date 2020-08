Michel Barnier, EU-Chefunterhändler bei den Verhandlungen über das Brexit-Anschlussabkommen, am Freitag in Brüssel. Beide Seiten sind enttäuscht, beide sehen die Schuld beim anderen.

Von Karoline Meta Beisel und Alexander Mühlauer, Brüssel/London

In den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU haben die Chefunterhändler beider Parteien schwere Vorwürfe gegeneinander erhoben. Die britische Seite habe "keinerlei Bereitschaft" gezeigt, in den grundlegenden Fragen Fortschritte zu erzielen, sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Freitag nach Abschluss der siebten Gesprächsrunde. Er sei enttäuscht und verstehe nicht, "warum wir wertvolle Zeit verschwenden". Es habe sich diese Woche zu oft so angefühlt, als würde man rückwärts- statt vorwärtsgehen, erklärte Barnier. Der britische Chefunterhändler David Frost warf hingegen der EU vor, die Verhandlungen "unnötig" zu erschweren. "Wir hatten nützliche Diskussionen in dieser Woche, aber es gab nur wenig Fortschritte", sagte er.

Beide Seiten zeigten sich dennoch zuversichtlich, vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase noch ein Abkommen erreichen zu können. Das Vereinigte Königreich hat die Europäische Union zwar bereits am 31. Januar verlassen, bleibt aber noch bis Jahresende Teil des Binnenmarktes und der Zollunion. Sollten sich Brüssel und London bis dahin nicht auf einen Handelsvertrag einigen, würden von 2021 an Zölle und Zollkontrollen nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) eingeführt. Um das zu verhindern, streben Brüssel und London bis spätestens Oktober einen fertigen Vertrag an. Ein mögliches Abkommen müsste dann noch in alle Sprachen der EU übersetzt und sowohl vom Europaparlament als auch vom britischen Parlament ratifiziert werden.

Bei den beiden Hauptstreitpunkten Fischerei- und Wettbewerbspolitik gab es in dieser Woche keine Fortschritte. Barnier zitierte aus der Politischen Erklärung, die der britische Premierminister Boris Johnson beim Abschluss des Austrittsvertrag unterschrieben hat. Darin hatten Großbritannien und die verbleibenden 27 EU-Länder vereinbart, "robuste Zusagen" abzugeben um Handelsverzerrungen und unfaire Wettbewerbsvorteile zu vermeiden. Außerdem hieß es in der Erklärung, dass hohe Standards in Bereichen wie Wettbewerb, Beihilfen, Klimaschutz oder auch bei den Arbeitsbedingungen auch nach der Übergangsfrist aufrecht erhalten werden sollen.

Aus EU-Verhandlungskreisen hieß es, dass die britische Regierung sich nach wie vor weigere, gemeinsame Regeln für einen fairen Wettbewerb zu akzeptieren. London sei auch nach wie vor nicht bereit, die eigenen Pläne offenzulegen. Unklar sei zum Beispiel, wie Großbritannien künftig mit staatlichen Subventionen für Unternehmen umgehen wolle.

Auch in Sachen Fischerei herrscht Stillstand. Während Brüssel auf ein langfristiges Abkommen pocht, will London jährlich über Fangquoten in den britischen Gewässern verhandeln. Staaten wie Frankreich, Belgien und die Niederlande fürchten, dass damit große Unsicherheit für ihre Fischereiunternehmen entstehen könnte. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 7. September in London beginnen.