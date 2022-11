Von Josef Kelnberger und Kathrin Müller-Lancé, Brüssel/Paris

Italien gegen Frankreich, Giorgia Meloni gegen Emmanuel Macron: Diesen Streit kann die Europäische Union gerade überhaupt nicht gebrauchen. Sie steht vor einem Winter des Missvergnügens, muss Antworten finden auf die sich abzeichnende Rezession, muss geschlossen bleiben in der Unterstützung für die Ukraine - da gefährdet der auf offener Bühne ausgetragene Konflikt um die Aufnahme von geflüchteten Menschen zwischen zwei Gründungsmitgliedern die Handlungsfähigkeit der Union. Denn es gibt seit der Krise 2015 in der EU kein Thema, das sie so sehr auseinandertreibt wie der Umgang mit der Migration.