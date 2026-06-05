Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich beim EU-Westbalkan-Gipfel in Montenegro für eine schnellere EU-Erweiterung stark gemacht. „Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist“, sagte Merz zum Auftakt des Treffens von 23 Staats- und Regierungschefs der EU mit sechs aus den Balkan-Staaten, die einen EU-Beitritt anstreben. Macron betonte die Bedeutung der Region für die EU. Sie sei aus geopolitischer Sicht sehr wichtig, auf dem Westbalkan entscheide sich auch Europas Unabhängigkeit, sagte er zu Energie- und Sicherheitsfragen sowie Migrationsrouten. Merz und Macron sind mit einem gemeinsamen Konzept in Tivat, um die Beitrittskandidaten schneller an die EU-heranzuführen. Die Erfüllung gewisser Aufnahmekriterien soll etwa mit einem schrittweisen Zugang zum Binnenmarkt oder der Entsendung von Beobachtern in EU-Institutionen belohnt werden. Das soll Anreize für schnellere Reformen schaffen. Zudem soll der Verhandlungsprozess vereinfacht werden. Derzeit sind mehr als 100 Verfahrensschritte notwendig, die Öffnung jedes der mehr als 30 Beitrittskapitel muss einstimmig beschlossen werden