Die Zahl der Asylbewerber in Europa wird nach Angaben der EU-Asylagentur in diesem Jahr die Marke von einer Million überschreiten. Die Gesamtzahl werde "deutlich über einer Million" liegen, sagte die Leiterin der Behörde mit Sitz auf Malta, Nina Gregori, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Im Oktober sei mit rund 123 000 Anträgen der höchste Monatswert seit sieben Jahren registriert worden. Mit einem deutlichen Rückgang der Asylbewerberzahlen rechnet die Behördenchefin aus Slowenien in den nächsten Jahren nicht. Bis Ende Oktober wurden der Behörde zufolge in der EU 937 000 Anträge registriert, ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Deutschland bleibe wichtigstes Zielland für Asylsuchende in der EU, so die EU-Asylagentur. An zweiter und dritter Stelle liegen demnach Frankreich und Italien.