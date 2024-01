Eine Äußerung von AfD-Co-Chefin Alice Weidel über einen möglichen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union stößt auf Kritik anderer Parteien. Weidel hatte den EU-Abschied Großbritanniens (Brexit) in einem Interview mit der Financial Times als "absolut richtig" bezeichnet. "Es ist ein Modell für Deutschland, dass man eine souveräne Entscheidung wie diese treffen kann", sagte sie. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, warf Weidel vor, "nichts verstanden zu haben". Putin, Xi und Trump wünschten sich nichts mehr als einen Dexit, schrieb sie auf der Plattform X. Der Brexit koste jährlich 160 Milliarden Euro. Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab schrieb: "Kaum etwas wäre schädlicher für unsere Wirtschaft als ein Dexit." Weidel sprach in dem Interview von Demokratiedefiziten der EU und kündigte an, dass die AfD im Falle einer Regierungsbeteiligung die Kompetenzen der EU-Kommission beschneiden wolle. Falls eine EU-Reform im Sinne der AfD nicht möglich sei, sollte man über einen Austritt nachdenken. "Wir könnten ein Referendum über den 'Dexit' abhalten - einen deutschen Austritt aus der EU", sagte die AfD-Bundessprecherin. Allerdings will bisher keine Partei mit der AfD koalieren.