Von Jan Diesteldorf und Josef Kelnberger, Straßburg, Brüssel

Das Straßburger Parlamentsgebäude ist ein heikler Ort für eine Debatte darüber, wie in Europa Energie eingespart und das Klima geschont werden kann. Sogar die Mehrzahl der Europaabgeordneten hält die jeden Monat anstehende Reise von Brüssel zur viertägigen Plenarsitzung im Elsass für ebenso lästig wie überflüssig. Aber Straßburg ist nun mal offiziell der Hauptsitz des Parlaments, so steht das in den Verträgen, Frankreich wird daran nichts ändern lassen. Und deshalb bleibt das aufwendige Doppelleben des Parlaments in Brüssel und Straßburg ein Angriffspunkt für Polemik.

Mag das Parlament auch darauf verweisen, man kaufe seit 2008 nur noch grüne Energie, habe den Verbrauch von Strom und Gas seit 2012 um 25 Prozent, die CO₂-Emissionen seit 2006 um fast 60 Prozent gesenkt; weitere Investitionen in Wärmepumpen und Solaranlagen seien beschlossen, beim Heizen werde gespart. Als Ergebnis der allgemein gestiegenen Energiepreise steht aber für das Jahr 2022 eine Energierechnung von 56,5 Millionen Euro für alle Parlamentsgebäude in der Bilanz - nach 15,2 Millionen im Jahr 2021. Und die Bild-Zeitung in Deutschland macht auf Basis dieser Zahlen mobil gegen die "Heiz-Heuchler" der EU, die es sich angeblich kuschelig warm machen, während sie die Bürgerinnen und Bürgern mit immer neuen Vorschriften für Energieeinsparung und Klimaschutz quälen.

Von 2030 an sollen alle neuen Gebäude emissionsfrei sein

Der schrille Ton des deutschen Kulturkampfs um den Klimawandel hallte auch durchs Europaparlament, als am Montag und Dienstag über die sogenannte Gebäudeeffizienzrichtlinie gestritten wurde. Zu hören waren Wörter wie Heizverbot, Sanierungszwang, Ökodiktatur, grüne Ideologie. Die Richtlinie ist das europäische Pendant zu einem Gesetzentwurf des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck, der den Deutschen klimafreundliche Heizung und Dämmung von Gebäuden verordnen will. Und sie ist ein wesentlicher Teil des europäischen Grünen Deals, des Kerns des Regierungsprogramms von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die Europäische Union hat sich vor zwei Jahren gesetzlich verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden und, als Zwischenziel, ihre CO₂-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent zu verringern. "Fit for 55" heißt das Gesetzespaket, das die Kommission zu diesem Zweck schnürte. Dazu gehört auch die Gebäudeeffinzienzrichtlinie. Weil fast 40 Prozent des Energieverbrauchs und ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Europa dem Bereich "Gebäude" zuzuordnen sind, sieht sich die Kommission zum Handeln gezwungen.

Bis 2030 sollen alle neuen Gebäude emissionsfrei sein. Alle jetzt schon bestehenden Gebäude sollen dieses Ziel 2050 erreichen, und bis dahin sollen deren Eigentümer stetig steigende Mindeststandards bei Wärmedämmung und Heizung erfüllen. Den Inhalt der Richtlinie müssen, sollte sie verabschiedet werden, die 27 Mitgliedsländer in eigene Gesetze gießen. Noch aber steckt das Projekt mitten in den Gesetzgebungsmühlen der EU.

Haben die Deutschen in Brüssel einen Tabubruch begangen?

Nach mehrmonatiger Beratung unter Regie des irischen Grünen-Abgeordneten Ciarán Cuffe, eines Architekten, verschärfte das Plenum des Parlaments am Dienstag sogar noch die Anforderungen, die die Kommission formuliert hatte. Auf Basis dieser Position geht es nun in die Verhandlungen mit den Mitgliedsländern, die deutlich geringere Sanierungspflichten festschreiben wollen. Die Kommission tritt dabei als Vermittlerin auf, "Trilog" heißt dieses Verfahren.

Andere Gesetze des Fit-for-55-Pakets sind schon durch den Trilog. Nach eineinhalbjährigem Ringen konnten am Ende Kompromisse für die umstrittensten Themen gefunden werden. Doch seit der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing im allerletzten Moment, nach der verlorenen Parlamentswahl in Berlin, das spektakulärste Gesetz blockiert - das Aus für den Verbrennungsmotor im Jahr 2035 - scheint nichts mehr sicher zu sein in Brüssel und Straßburg. Der Grüne Deal wackelt.

In Brüssel und Straßburg ist allenthalben Fassungslosigkeit wegen des Vorgehens der Bundesregierung zu spüren. Das Gesetz war ausverhandelt, der deutsche Botschafter hatte im Namen seiner Regierung nach dem Trilog noch einmal Zustimmung signalisiert, die abschließenden Abstimmungen in Parlament und Rat gelten in diesem Stadium der EU-Gesetzgebung als reine Formsache. Und nun, nach Wissings Tabubruch? Das deutsche Verhalten könne sich, wenn nicht bald eine Lösung gefunden wird, in der EU "wie ein Virus verbreiten", fürchten manche.

Die Gebäuderichtlinie gilt als besonders sensibel, weil die EU damit ins Allerheiligste ihrer Bürgerinnen und Bürger hineinregiert, ins traute Heim. Die Mitgliedstaaten sollen nach dem Willen der Kommission zunächst einheitliche Effizienzklassen für Gebäude definieren. Diese Klassen reichen, ähnlich wie bei Haushaltsgeräten, von A bis H. Die Gebäude sollen dann Zug um Zug auf ein höheres Niveau, also Richtung A, saniert werden, durch bessere Dämmung und klimafreundliche Heizung. Viele Details der Regelung sind noch umstritten, aber würden die Vorschläge des Parlaments tatsächlich zum Gesetz, müssten laut Schätzungen 45 Prozent aller bestehenden Wohnungen in Deutschland in den kommenden zehn Jahren saniert werden. Allerdings sollen die Mitgliedstaaten das Recht erhalten, einen bestimmten Prozentsatz von der Sanierungspflicht auszunehmen.

343 Europaabgeordnete stimmten am Dienstag für die vorgelegte Parlamentsposition zu dem Gesetz, 78 enthielten sich, 216 stimmten mit Nein, darunter fast geschlossen die Frauen und Männer von CDU und CSU sowie die deutschen Liberalen. Es gebe genügend marktwirtschaftliche Anreize, Gebäude energetisch zu sanieren, sagen sie. Von "Zwangssanierung" und "Überregulierung" war die Rede. Und auch von einem "Anschlag auf Omas Häuschen". Die Sanierungskosten für eine Wärmepumpe, neue Heizkörper, Dämmmaßnahmen und eine Solaranlage auf dem Dach - auch sie könnte zur Pflicht werden - würden schnell den Wert des Hauses übersteigen. Und vor allem ältere Leute würden für die Sanierung keine Kredite mehr erhalten. Der Gebäudesektor müsse seinen Beitrag leisten, um die Klimaziele der EU zu erreichen, sagt Angelika Niebler, die Co-Vorsitzende von CDU und CSU im Europaparlament. "Aber ein pauschaler Renovierungszwang, wie in der Gebäuderichtlinie vorgesehen, wird der Lebenswirklichkeit vieler Menschen nicht gerecht."

Für die Grünen bedeutet die Abstimmung einen Etappensieg

Die Befürworter des Gesetzes verweisen darauf, es gebe genügend Finanzierungsquellen, um ärmere Haushalte zu unterstützen: die Europäische Investitionsbank, den gerade erst beschlossenen Klimasozialfonds der EU, den Corona-Wiederaufbaufonds, den Kohäsionsfonds und viele mehr. Außerdem liege es in der Hand der Mitgliedstaaten, Regeln aufzustellen, damit niemand wegen der Kosten für die Sanierung sein Haus und seine Wohnung verlassen muss. Grüne, Linke und Sozialdemokraten zeichnen das Bild einer Sanierungsoffensive, die das Klima schützt, die Wirtschaft ankurbelt und langfristig den Menschen hilft, Geld für Heizung und Strom zu sparen. Wobei viele ahnen, dass es in den nächsten zehn Jahren gar nicht genügend Handwerker und Baumaterial für die geplante Sanierungsoffensive gibt.

Vor allem für die Grünen bedeutete die Abstimmung vom Dienstag einen Etappensieg. "Jetzt zeigt sich, wer konsequenten Klimaschutz betreibt, auch wenn es kompliziert wird", sagt der Europaabgeordnete Rasmus Andresen als Sprecher der deutschen Grünen im Europaparlament. Für Union und FDP sei Klimaschutz nur "Schönwetterpolitik".

Das Ringen um den Grünen Deal geht derweil weiter. Im April soll im Parlament und im Ministerrat über das wichtigste Gesetz aus dem Fit-for-55-Paket abgestimmt werden, über die Reform des CO₂-Emissionshandels mit all seinen Zumutungen für die energieintensive Branchen wie die Stahlindustrie. Das Gesetz ist ausverhandelt, die Zustimmung ist eigentlich nach Brüsseler Gepflogenheiten nur noch eine Formalie. Aber in der europäischen Klimapolitik gilt nun nichts mehr als sicher.