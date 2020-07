Von Björn Finke, Cerstin Gammelin und Matthias Kolb, Brüssel

Detailansicht öffnen Auf zur möglicherweise letzten Runde: Am Montagnachmittag treffen der niederländische Regierungschef Rutte, Kanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und die dänische Premierministerin Frederiksen am Konferenzort in Brüssel ein, um weiter über das Corona-Rettungspaket zu beraten. (Foto: AFP, AP)

Der Corona-Hilfstopf der EU wird deutlich weniger Zuschüsse bieten als ursprünglich geplant: Das ist der Kompromiss, auf dessen Basis die 27 Staats- und Regierungschefs am Montagabend in Brüssel eine neue Verhandlungsrunde beginnen sollten. Demnach waren statt 500 nur 390 Milliarden Euro nicht rückzahlbare Zuschüsse aus dem Corona-Fonds vorgesehen. Dem Plan stimmten vor Beginn der Beratungen in großer Runde alle Regierungen zu. Es ist eine Schlappe für Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die im Mai gemeinsam Zuschüsse von 500 Milliarden Euro vorschlugen. Doch bei dem Gipfel, der bereits am Freitag begonnen hatte, erwies sich der Widerstand von fünf Regierungen gegen solch ein üppiges Paket als zu groß. Die Regierungschefs von Österreich, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Finnland verlangten, dass aus dem Hilfstopf möglichst wenige Zuschüsse und dafür mehr Kredite an Länder vergeben werden sollten, deren Wirtschaft stark unter der Pandemie leidet. In der Nacht zum Montag stand Ratspräsident Charles Michel kurz davor, das Gipfeltreffen abzubrechen, weil die Position des Quintetts, höchstens 350 Milliarden Euro Zuschüsse zu erlauben, für 22 Länder nicht akzeptabel war, wie Teilnehmer berichteten. Daraufhin schlug Michel 390 Milliarden Euro vor. Merkel sagte vor Start der neuen Gesprächsrunde am Montag, in der Nacht sei "nach langer Verhandlung ein Rahmen für eine mögliche Einigung erarbeitet" worden. Die verbleibende Wegstrecke werde aber nicht einfach: "Es war klar, dass es unglaublich harte Verhandlungen gibt. Die werden sich auch heute noch fortsetzen." Merkel beriet sich am Montag vor den Gesprächen im Plenum mit den Vertretern südeuropäischer Staaten.

Ein EU-Diplomat wies darauf hin, dass selbst nach einer Einigung auf die wichtigen Eckwerte noch vieles zu diskutieren bleibe - etwa die Frage, ob Auszahlungen von EU-Mitteln daran geknüpft sein sollen, dass der Rechtsstaat in den Empfängerländern funktioniert. Das schlug die Kommission bereits 2018 vor, doch Viktor Orbán, der zunehmend autoritär regierende Premier Ungarns, drohte auf dem Gipfel sein Veto dagegen an. Die Staats- und Regierungschefs müssen sich auch nicht nur auf den Corona-Topf einigen, sondern ebenso auf den Mehrjährigen Finanzrahmen. Das ist der grobe Haushaltsplan der EU für die sieben Jahre von 2021 bis 2027. Der Corona-Fonds ist eng mit dem Budget verknüpft; das Geld soll den Etat in den ersten Jahren massiv aufstocken. Das Volumen des Sieben-Jahres-Haushalts soll etwas über eine Billion Euro betragen.

Ein Streitpunkt beim Haushalt sind die Rabatte auf den Beitrag, den fünf Staaten genießen: Neben Deutschland sind das Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark. Andere Staaten fordern die Abschaffung der Nachlässe, doch Michel stockte sie sogar für drei der Länder auf, um deren Zustimmung zum Gesamtpaket zu erreichen. Berlin lehnt eine Streichung ab.