Die Europäische Kommission hat freie Hand bei der Einführung von Zöllen auf chinesische Elektroautos. In einer entscheidenden Abstimmung der EU-Mitgliedstaaten am Freitagvormittag kam keine Mehrheit gegen die Zölle zustande, erfuhr die SZ aus diplomatischen Kreisen in Brüssel. Damit könnten die Ausgleichszölle von bis zu 35 Prozent schon in wenigen Wochen in Kraft treten. Zugleich bemühen sich beide Seiten noch um eine Verhandlungslösung, um einen drohenden Handelskonflikt abzuwenden.