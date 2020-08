Die EU hat sich bei einer Pharmafirma vertraglich 300 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus gesichert, falls die Firma einen Impfstoff auf den Markt bringen sollte. Der Vertrag zwischen EU-Kommission und dem Unternehmen AstraZeneca werde allen Mitgliedstaaten erlauben, proportional zur Einwohnerzahl Impfungen zu kaufen, erklärte die Kommission am Donnerstag in Brüssel. Zudem gebe es eine Option für weitere 100 Millionen Impfdosen; die EU hat rund 500 Millionen Einwohner (). Der Impfstoffkandidat von AstraZeneca habe bereits eine Erprobungsphase mit "umfangreichen klinischen Prüfungen am Menschen erreicht", hieß es. Derweil verhandele die Brüsseler Behörde mit weiteren Pharmafirmen wie Johnson & Johnson und CureVac. Der jetzt geschlossene Vertrag ist laut Kommission ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der Impf-Strategie. Sie zielt auf wirksame, erschwingliche Impfungen für jeden EU-Bürger in zwölf bis 18 Monaten.