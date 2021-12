2015 wehte die Tricolore über dem Atomium, damals als Gedenken an die Toten der Terroranschläge in Paris. Frankreich aber fände es gut, wenn das Französische in Brüssel auch sonst eine größere Rolle spielen würde.

Von Maximilian von Klenze, München

Die EU-Beamten in Brüssel sind nicht dafür bekannt, mit Papierkugeln auf ihre Sitznachbarn zu werfen. Wohl aber dafür, mit skurrilen englischen Fachtermini und Redewendungen um sich zu werfen, die jeden Englischlehrer zur Verzweiflung brächten. Und seit die Briten - natürliche Autorität in Sachen Englisch - das Klassenzimmer verlassen haben, hindert die Beamten niemand mehr daran, ihren eigenen Slang zu sprechen: das "Eurische". So nennen Linguisten die genuin kontinentaleuropäische Spielart des Englischen, die sich an den Schmelztiegeln Europas herausbildet - und mittlerweile stark vom britischen Original abweicht. Die EU-Beamten haben offenbar Gefallen gefunden am Eurischen, jedenfalls sprechen sie immer weniger andere Sprachen.