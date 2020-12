Von Karoline Meta Beisel, Brüssel

Die EU und ihre Institutionen sind bekannt für grässliche Wortschöpfungen. Horst Seehofer (CSU), Bayer und als Bundesinnenminister Vertreter der deutschen Ratspräsidentschaft , hat diesem Trend im November mit der Einladung zu einer "virtual Brotzeit" einen neuen Höhepunkt beschert. Die Folgen dieser virtuellen Jause aber könnten die Polizeizusammenarbeit in Europa prägen. Denn unter dem Eindruck der jüngsten Terroranschläge von Nizza und Wien forderten die Innenminister die EU-Kommission damals mit einem 10-Punkte-Plan dazu auf, das Mandat von Europol auszuweiten. An diesem Mittwoch nun hat die Behörde einen Vorschlag dazu vorgelegt.

Demnach soll die EU-Polizeibehörde künftig leichter Daten von privaten Akteuren abfragen können, etwa im Bereich der Cyberkriminalität, oder wenn sonst erst lang geprüft werden müsste, welcher Mitgliedstaat im Einzelnen zuständig ist. Außerdem soll Europol den EU-Mitgliedern bei der Auswertung großer Datenmengen helfen können, die nationale Ermittlungsbehörden oft vor Herausforderungen stelle. Im Einzelfall soll Europol nationale Behörden auch dazu auffordern dürfen, ihrerseits Ermittlungen aufzunehmen.

Der Gesetzesvorschlag gehört zur neuen Anti-Terror-Agenda der EU, die die Kommission am Mittwoch präsentierte. Der Plan sieht mehr Forschung zu Terrorismus vor, wirbt für eine bessere Integration in die Gesellschaft - auch von radikalen ehemaligen Gefängnisinsassen -, für mehr Informationsaustausch über "ausländische Terrorkämpfer" (Foreign Terrorist Fighters), sowie den stärkeren Schutz öffentlicher Plätze.

Datenschützer warnen vor Zugriffen auf die Kommunikation unbescholtener Bürger

Die Kommission wolle mit den Mitgliedstaaten auch daran arbeiten, Ermittlungsbehörden "rechtmäßigen Zugang" zu verschlüsselter Kommunikation zu verschaffen, etwa bei Messaging-Diensten wie Whatsapp: Es solle ein Ansatz gefunden werden, der den Schutz der Privatsphäre wahrt, aber effektive Ermittlungen ermöglicht, heißt es in dem Papier. Auch auf diese Idee hatten Seehofer und seine Kollegen im November gedrungen. Datenschützer wiederholten am Mittwoch ihre Warnung davor: Ein begrenzter Zugriff nur für Sicherheitsbehörden sei ein theoretisches Konstrukt - gleichzeitig aber würde eine solche Hintertür auch die Kommunikation unbescholtener Nutzer unsicher machen.

Schon am Donnerstag werden sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU mit der Terrorismusbekämpfung befassen, allerdings nicht bei einer "virtual Brotzeit", sondern bei einem echten Treffen in Brüssel. Einem Entwurf der Gipfelerklärung zufolge wollen sie einer alten Idee dann neues Leben einhauchen: Es sei nötig, "die Arbeit an der Vorratsdatenspeicherung fortzuführen", heißt es darin. Anfang Oktober hatte der Europäische Gerichtshof in einem Urteil sein generelles Verbot zwar bestätigt - gleichzeitig aber mögliche Ausnahmen aufgezeigt. Damit dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ein neuer Gesetzesvorschlag für das Instrument auf dem Tisch liegt. Die Kommission jedenfalls hat mit der Arbeit bereits begonnen: Die Behörde werde nach dem Urteil die vorhandenen Optionen prüfen, heißt es in der Anti-Terror-Strategie.