Der Balkanstaat Bosnien-Herzegowina soll beim EU-Gipfel am Donnerstag offiziell zum Kandidaten für den EU-Beitritt ernannt werden. Eine solche Empfehlung gaben am Dienstag die Europaminister der EU-Staaten in Brüssel ab. Dass sie von den Staats- und Regierungschefs angenommen werden wird, gilt als sicher. Grund ist auch die Sorge, dass sich das 3,3 Millionen-Einwohnerland sonst verstärkt Richtung Russland oder China orientiert. "Bosnien-Herzegowina hat enorme Reformanstrengungen unternommen in den letzten Monaten", sagte die deutsche Europastaatsministerin Anna Lührmann (Grüne). Zudem sei es gelungen, zuletzt Wahlen in fairem und freiem Umfeld abzuhalten und eine Regierung zu bilden. Im Juni wurden die Ukraine und Moldau Beitrittskandidaten. Verhandlungen sollen erst nach Erfüllung von Reformauflagen beginnen. Dies gilt auch für Bosnien-Herzegowina.