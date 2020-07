Lila Feldblumen am Straßenrand, kilometerweit leuchtende Sonnenblumen: Der Weg von Berlin nach Schloss Meseberg ist an diesem Montag fast idyllisch. Ob der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte die Idylle bemerkt haben wird, ist eine andere Frage. Der Premierminister ist um 15 Uhr in Tegel gelandet. Und sofort losgefahren in das Gästehaus der Bundesregierung, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel wartet. Die Fahrt ist die letzte Gelegenheit, seinen Plan durchzugehen: Conte will dafür sorgen, dass viele Mittel des geplanten EU-Wiederaufbaufonds nach Italien fließen, wo das Virus besonders dramatisch zugeschlagen hat.

Kanzlerin Merkel spielt in den Plänen die entscheidende Rolle. Sie ist die amtierende EU-Ratspräsidentin, bei ihr laufen alle Verhandlungen zusammen. Dass Conte nach Schloss Meseberg kommt, soll auch ein Zeichen der Wertschätzung sein; nach den bilateralen Verwerfungen zu Beginn der Corona-Krise. Vor Conte war nur Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron da. Die Gespräche werden um die eine Aufgabe kreisen: Wie kann es gelingen, dass sich die 27 Staats- und Regierungschefs auf ihrem am Freitag beginnenden Sondertreffen auf den geplanten, 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds und den mehrjährigen Finanzrahmen der EU einigen? Wie kann man den Norden und den Süden Europas verbinden, die Interessen der kleinen und der großen Staaten? Die großen Länder mögen der Motor sein, hat Luxemburgs Premier Xavier Bettel am Wochenende mahnend gesagt. Aber die kleinen seien das Benzin, ohne das der Motor nicht laufe.

Die Kehrtwende in der deutschen Europapolitik ist nicht überall gut angekommen

Regierungssprecher Steffen Seibert dämpfte am Montag Erwartungen auf eine schnelle Einigung. Es gebe viele Gesprächskontakte, ja. Aber sicher sei es nicht, dass am Ende dieser Woche schon die nötige Einstimmigkeit über den Wiederaufbaufonds und den Finanzrahmen erreicht werden könne, sagte Seibert vor den Gesprächen der Kanzlerin mit dem italienischen Ministerpräsidenten. "Jede Stimme zählt."

Der Streit unter den Mitgliedsstaaten dreht sich darum, wie Europa als Gemeinschaft gut aus der Corona-Krise kommt. Die Staaten sind unterschiedlich von dem neuartigen Virus getroffen worden; in der Folge war etwa der Lockdown in Italien, Spanien und Frankreich strikter als der in Deutschland. Der wirtschaftliche Einbruch wird dort heftiger sein als in der Bundesrepublik. Für Deutschland wird mit einem Rückgang des Bruttosozialprodukts in diesem Jahr um rund sieben Prozent gerechnet, in Italien könnten es bis zu 14 Prozent weniger sein. Ohne Gegensteuern würden die Staaten dramatisch auseinanderdriften, die gesellschaftlichen Spannungen zunehmen.

Um einander bei der Krisenbewältigung zu helfen und den europäischen Binnenmarkt funktionstüchtig zu halten, hatten Deutschland und Frankreich Mitte Mai vorgeschlagen, im Rahmen des EU-Haushalts einen 500 Milliarden Euro umfassenden Wiederaufbaufonds einzurichten. Die EU-Kommission sollte die Erlaubnis erhalten, das Geld über Kredite am Kapitalmarkt aufzunehmen. Die Mittel sollten als Zuschüsse nach einem komplizierten Schlüssel an die Mitgliedsländer verteilt werden. Besonders betroffene Staaten wie Italien oder Spanien sollten mehr erhalten.

Die EU-Kommission hatte die Systematik des Vorschlags aufgegriffen und einen 750 Milliarden Euro umfassenden Wiederaufbaufonds vorgeschlagen; 500 Milliarden Euro sollen als Zuschüsse ausgereicht werden, 250 Milliarden Euro als Kredite.

Die Vorschläge spiegeln eine Kehrtwende in der deutschen Politik wider. Bisher lehnte es Deutschenland ab, dass die EU-Kommission in großem Stil Schulden machen oder Mittel als Zuschüsse ausreichen durfte. Die Kehrtwende ist nicht überall gut angekommen. Vor allem die Niederlande, Dänemark, Österreich und Schweden sind skeptisch. Sie fürchten den Einstieg in eine europäische Schuldenunion und wollen Hilfen an Auflagen koppeln.

Um Kompromisse zu finden, wird quer durch Europa gesprochen. Conte war vor seinem Besuch bei Merkel bei dem niederländischen Premier Mark Rutte. Der Italiener hatte vergangene Woche eine umfassende Reformagenda vorgelegt. Sie soll Kritiker beruhigen, die fürchten, Zuschüsse könnten versickern. Bislang hat Rom trotz Corona keine Hilfen in Anspruch genommen. In Meseberg dürfte es auch darum gehen, inwieweit Italien bereit ist, notfalls den Euro-Rettungsfonds ESM zu nutzen. Dagegen gibt es Widerstand im Land. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hatte in der FAS eine Kompromisslinie gezeichnet: Es bedürfe einer ausgewogenen Mischung aus Zuschüssen und Krediten, die Mittel sollten an Auflagen gebunden werden. Merkel muss mit allen Kollegen einen Kompromiss finden.