Am Montag geschah etwas Bemerkenswertes, ohne dass es die Deutschen in ihrer Sorge um das Oktoberfest so wirklich mitbekommen haben. Die Bundeskanzlerin ließ während einer Pressekonferenz Sätze fallen, die europapolitisch geradezu als Sensation gewertet werden müssen. Angela Merkel sagte: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der EU-Etat in den ersten Jahren nach der Pandemie ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben muss."

Dieses Sätzlein beerdigt eine über Jahre sorgsam befolgte Verhandlungsstrategie, es führt Deutschland aus der Rolle des Zauderers und Taktikers in einen ungeschützten Raum und wird möglicherweise ein für allemal den Vorwurf entkräften, Deutschland und ein paar andere in der EU führten auf Kosten der wirtschaftsschwachen Mitglieder ein empathiefreies Leben in der Gemeinschaft.

Darauf ist Europa nämlich reduziert worden in den vergangenen Wochen: auf eine Neidgemeinschaft, auf eine Ausnutzungsallianz, auf eine einzige Rangliste von Sterbezahlen und Infektionsfällen, mit deren Hilfe auch so etwas wie Wohlstand, Grad der Organisiertheit oder Fürsorgefähigkeit einer Regierung abzulesen sein soll. Corona hat Europa in die alte Staatenwelt zurückgetrieben.

Das ist ein gefährlicher Zustand, den nicht wenige auszunutzen bereit waren: Besonders in Italien trommelten die Nationalisten und Populisten und hatten dabei weniger den reicheren Norden Europas und Deutschland im Visier als vielmehr die eigene Regierung, die sich den schrillen Forderungen nach einer Vergemeinschaftung von Schulden am Ende auch nicht mehr verschließen konnte. Im Rom ist längst der Kampf um die nächste Regierung entbrannt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron übte sich in seiner Lieblingsdisziplin und verband große Worte mit großen Forderungen - allerdings so mehrdeutig, dass nur die Hülse von der Solidarität im Gedächtnis haften blieb.

Solidarität ist ein Lieblingsbegriff geworden in Europa, weil sich jeder aussuchen kann, was er darunter versteht. Mehr Geld von den Reichen, Bonds, Empathie, die große Umverteilung oder die noch größere Systemreform, hin zu einer etatistischen Volkswirtschaft, zu einem System am Tropf der Notenbank - Europapolitik hat immer die ungute Eigenschaft, dass sie idealistisch geführt wird und zu wenig realistisch.

Realismus, das heißt aber: Es gibt Verträge und gemeinsames Recht; es gibt Gerichte zur Überprüfung; es gibt nationale Zwänge, instabile Mehrheiten, Populisten. Und vor allem dies: Es gibt eine labile Währungszone mit einer ungleichen Verteilung von Schulden, mit Handelsbilanz- und Steuerungerechtigkeiten. Es gibt einen Finanzmarkt, der die Schwächen ausnutzt und - bei falscher Bewegung - schnell den Kollaps der Währung provozieren kann. Und für all dies gibt es keine schnelle Kur, nicht mal eine langsame.

Dass sich in diesem Moment alle Augen auf Berlin richten, ist verständlich und richtig. Deutschland ist das reichste Land des Kontinents, und es profitiert besonders vom großen Markt und der gemeinsamen Währung. Daraus erwächst eine Verantwortung, der Merkel nun in der ihr eigenen Art gerecht zu werden versucht: Sie weiß, dass Hilfe schnell fließen muss, und dass die Regeln einzuhalten sind. Vertragsänderungen mit langwierigen Ratifizierungsverfahren sind also nicht geeignet, um Geld für einen europäischen Marshallplan (für den es hoffentlich bald einen anderen Namen gibt) zu mobilisieren.

Also gibt es nur einen Weg: Das Geld wird über den Haushalt der EU fließen, der eh neu verhandelt werden muss. Die Strategie der Bundesregierung war bisher, allzu große Budget-Begehrlichkeiten durch Schweigen auszusitzen. Den Haushalt hätte man in letzter Minute nach zwei Nachtsitzungen beschlossen. Nun geht die Kanzlerin in die Offensive, nennt die Bedingungen für den neuen Topf und steckt den rechtlichen und institutionellen Rahmen ab.

Der Rest ist Verhandlungssache, und die ist schwierig genug: Welche Freiheiten genießt die Kommission bei der Verteilung der Gelder, nach welchen Regeln wird ausgegeben, handelt es sich um Kredite mit kurzer, langer oder ewiger Laufzeit - oder doch um Zuschüsse?

Alle Länder Europas kämpfen mit existenziellen Problemen. Alle Gesellschaften sind erfüllt von Unsicherheit und Angst. Diese Krise ist so gefährlich, weil sie über einen viel zu langen Zeitraum hinweg unberechenbar bleibt. Umso wichtiger also, dass sich der politische Betrieb Europas nicht noch eine Last aufbürdet, die er selbst in coronafreien Zeiten kaum tragen könnte. Pathos mag zur Europapolitik gehören, aber Pathos schadet, wenn es in angespannten Zeiten lediglich die Emotionen schürt. Merkels Richtungswechsel war gewohnt pathosarm. Sollte der Rat der Regierungschefs daraus ein Wiederaufbauprogramm kreieren können, hätte Europa tatsächlich Grund zu feiern.