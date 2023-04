Die EU-Staaten haben die russische Söldnertruppe Wagner wegen ihrer "aktiven" Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine ihrer Ukraine-Sanktionsliste hinzugefügt. Begründet wurde die symbolische Maßnahme am Donnerstagabend in Brüssel damit, dass die Handlungen der Wagner-Gruppe "die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine" untergrüben und bedrohten. Wagner steht seit Ende 2021 auf einer EU-Sanktionsliste. Damals wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen. Damit wurden Vermögenswerte eingefroren und verboten, der Gruppe Gelder zu stellen. Im Februar hatte die EU elf Personen und sieben Einrichtungen mit Strafmaßnahmen belegt, die in Verbindung mit der Gruppe stehen.