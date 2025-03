Als Weißbücher werden Schriftsätze bezeichnet, in denen auf grundsätzliche Art und Weise die Umstände und Bedingungen dargelegt werden, die auf einem bestimmten politischen Feld gelten, sowie die Ziele und Methoden, die man erreichen, respektive derer man sich bedienen möchte. Die EU-Kommission wird nächste Woche ein solches „Weißbuch zur Zukunft der europäischen Verteidigungspolitik“ veröffentlichen. Darin soll stehen, wie Europa in Zeiten enormer geopolitischer Umwälzungen garantieren will, dass es für seine Bürgerinnen und Bürger Sicherheit, Freiheit und Wohlstand schützen kann. Ein Entwurf kursiert bereits und liegt der Süddeutschen Zeitung vor.

Man will Trump nicht provozieren und nicht zu deutlich werden

Schon die Beschreibung des „radikal veränderten Umfelds“, in dem sich Europa behaupten muss, ist vielsagend. Das Weißbuch listet eine ganze Reihe von Faktoren auf, aus denen sich eine Bedrohung für Europas Sicherheit ergibt oder künftig ergeben könnte: Die aggressiven Mächte China und Russland sind dort aufgeführt, ebenso Konflikte in Afrika und im Nahen Osten. Auch hybride Angriffe wie Sabotageaktionen oder der globale Wettkampf um Technologien wie künstliche Intelligenz stehen in dem Papier.

Mit keinem Wort hingegen wird das derzeit größte potenzielle Sicherheitsrisiko für die Europäer erwähnt – die Abkehr der USA unter Präsident Donald Trump von Europa und die mögliche Aufkündigung der transatlantischen Allianz. Das ist zweifellos eine geostrategische Verschiebung existenziellen Ausmaßes, die fundamentale Folgen für Europa haben könnte. Wenn etwas eine „radikale Veränderung“ darstellt, dann diese Entwicklung. Doch das Weißbuch schweigt dazu fast völlig. Es merkt zwar an, dass sich der strategische Fokus Amerikas weg von Europa und hin nach Asien richtet, tut aber – zumindest rhetorisch – weiterhin so, als sei die Nato ein ewiges Bündnis und die Treue der USA zur Allianz absolut und unzweifelhaft.

Nun wissen die Autoren des Weißbuchs natürlich, dass genau diese Bündnistreue und Verlässlichkeit der USA unter Trump infrage steht. Aber auf der deklaratorischen Ebene wolle man das nicht so offen sagen, heißt es in Diplomatenkreisen. Das würde Trump nur provozieren und es ihm leichter machen, die Partnerschaft mit Europa aufzukündigen. Ohne Amerikas Hilfe könnten die Europäer momentan aber weder die Unterstützung der ums Überleben kämpfenden Ukraine sicherstellen noch ihre eigene Verteidigung gewährleisten. Und deswegen sei der erste Teil des Weißbuchs voller diplomatischer Floskeln, mit denen so getan werde, als laufe alles prima zwischen Amerika und Europa, Trump hin oder her.

Im zweiten Teil wird das Weißbuch dann jedoch – rhetorisch dezent, in der Sache aber eindeutig – zu einer Art Scheidungsantrag für die amerikanisch-europäische Ehe. Seite um Seite werden in dem Dokument Initiativen aufgelistet, mittels derer die EU-Kommission Europas Armeen stärker machen und die Rüstungsindustrie des Kontinents auf- und ausbauen will. Und der strategische Kontext, in dem das alles stattfinden soll, ist eben nicht nur die wachsende Bedrohung durch Russland. Sondern ganz wesentlich die Tatsache, dass Europa alleine verteidigungsfähig – sprich: unabhängig – werden muss, weil es sich auf die Unterstützung durch die USA im Ernstfall nicht mehr hundertprozentig verlassen kann.

Die Europäer sollen sich ihre militärische Ausrüstung selbst beschaffen

So dringt das Weißbuch ganz besonders darauf, dass die Europäer sich genau die militärische Ausrüstung selbst beschaffen, bei der sie im Moment noch von den Amerikanern abhängig sind. Dabei geht es zum Beispiel um Luftverteidigungssysteme, Transport- und Tankflugzeuge, Aufklärungsgeräte wie Drohnen, aber auch um Artilleriegeschütze, Raketen und andere Munition. All diese Dinge, so regt das Weißbuch an, sollten so weit wie möglich bei europäischen Rüstungskonzernen gekauft werden – ein weiterer Schritt zur Unabhängigkeit von Amerika.

Um das zu ermöglichen, schlägt die Kommission eine Reihe von Finanzierungsinstrumenten vor. Sie sollen dabei helfen, den Mitgliedsländern die zig Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, die die europäische Aufrüstung, die zugleich eine teilweise Abkoppelung von den USA ist, kosten wird.

Bisher existiert die sicherheitspolitische Unabhängigkeit Europas von Amerika vor allem in Form von Plänen, die auf dem Papier stehen. Aber allein, dass es diese Pläne und Papier gibt, zeigt, wie radikal die Welt sich geändert hat. Und dass seit Trumps Amtsantritt in der Beziehung etwas kaputtgegangen ist, das sich nicht reparieren lässt.