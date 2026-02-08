„Wovon lebt Europa? Es lebt von der Gnade der Vereinigten Staaten“, sagte Bundeskanzler Konrad Adenauer am 3. April 1950 auf einer CSU-Veranstaltung in München. „Es wird eines Tages der Augenblick kommen und kommen müssen, in dem dieses Europa wieder sich selbst helfen kann und auf eigenen Füßen stehen muß.“
Globale SicherheitspolitikJenseits von Amerika
Wie schafft es Europa, auf eigenen Füßen und ohne die Gnade der USA zu leben? Der Journalist Holger Stark schildert die Vorgeschichte des transatlantischen Epochenbruchs – und drei mögliche Szenarien.
Rezension von Viola Schenz
