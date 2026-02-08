„Wovon lebt Europa? Es lebt von der Gnade der Vereinigten Staaten“, sagte Bundeskanzler Konrad Adenauer am 3. April 1950 auf einer CSU-Veranstaltung in München. „Es wird eines Tages der Augenblick kommen und kommen müssen, in dem dieses Europa wieder sich selbst helfen kann und auf eigenen Füßen stehen muß.“