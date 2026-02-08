Zum Hauptinhalt springen

Globale SicherheitspolitikJenseits von Amerika

Lesezeit: 4 Min.

Große Männer, viel Gold und ein Bundeskanzler: Friedrich Merz im Juni 2025 bei Donald Trump (re.) im Weißen Haus. Er wurde im Gegensatz zu anderen ziemlich freundlich behandelt.
Große Männer, viel Gold und ein Bundeskanzler: Friedrich Merz im Juni 2025 bei Donald Trump (re.) im Weißen Haus. Er wurde im Gegensatz zu anderen ziemlich freundlich behandelt. (Foto: Brendan Smialowski/AFP)

Wie schafft es Europa, auf eigenen Füßen und ohne die Gnade der USA zu leben? Der Journalist Holger Stark schildert die Vorgeschichte des transatlantischen Epochenbruchs – und drei mögliche Szenarien.

Rezension von Viola Schenz

„Wovon lebt Europa? Es lebt von der Gnade der Vereinigten Staaten“, sagte Bundeskanzler Konrad Adenauer am 3. April 1950 auf einer CSU-Veranstaltung in München. „Es wird eines Tages der Augenblick kommen und kommen müssen, in dem dieses Europa wieder sich selbst helfen kann und auf eigenen Füßen stehen muß.“

Zur SZ-Startseite

Das Politische Buch 2025
:Die wichtigsten Bücher des Jahres

Die Top 20 der Redaktion „Das Politische Buch“ zeigen, welche Analysen zu aktuellen Konflikten 2025 aus der Masse hervorstachen – und welche zeithistorischen Werke essenzielle Erkenntnisse brachten.

SZ PlusVon Robert Probst

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite