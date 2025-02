Kurz vor dem Ukraine -Sondergipfel einiger europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris hat der britische Premier Keir Starmer die „Bereitschaft und den Willen“ signalisiert, britische Soldaten zur Absicherung eines möglichen Friedens in das von Russland seit bald drei Jahren angegriffene Land zu schicken. In einem Gastbeitrag für die Zeitung Daily Telegraph schrieb er , Großbritannien könne eine „führende Rolle“ dabei übernehmen, die Arbeit an Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beschleunigen. Neben Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron berieten auch Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Regierungschefs aus Italien, Spanien, Polen, den Niederlanden und Dänemark in Paris darüber, wie sich Europa zu den anstehenden Beratungen zwischen den USA und Russland über ein Ende des Ukraine-Kriegs positioniert.

An dem Treffen, zu dem Macron erst am Wochenende eingeladen hatte, nahmen auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teil. Dabei sollte es unter anderem um eine Art Fragebogen gehen, den die Regierung von US-Präsident Donald Trump Anfang Februar in die europäischen Hauptstädte geschickt hatte. Washington will wissen, was die Europäer beitragen können, um ein Friedensabkommen zu sichern. Sie sollen auflisten, welche Waffensysteme sie nach einem Friedensabkommen liefern können, welche Truppen sie zur Verfügung stellen und welche Sicherheitsgarantien sie abgeben können.

Scholz hält die Debatte über eine Beteiligung der Bundeswehr für verfrüht

Während Premier Donald Tusk am Montag eine Teilnahme polnischer Soldaten an einer möglichen Friedenstruppe ablehnte, schloss die schwedische Regierung dies nicht aus. Bundeskanzler Scholz sagte am Rande einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Kassel, er halte eine Debatte über eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr für verfrüht: „Es ist ganz wichtig, dass wir uns klarmachen, da sind wir leider noch lange nicht.“ Ähnlich hatte sich am Sonntagabend auch CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz bei RTL/ntv geäußert: „Diese Frage stellt sich heute überhaupt nicht.“

Unterdessen wurden neue Details über das russisch-amerikanische Treffen in Saudi-Arabien bekannt. Das Präsidialamt in Moskau teilte mit, dass Außenminister Sergej Lawrow und Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, am Montag nach Riad in Saudi-Arabien fliegen werden. Am Dienstag sollen sie mit US-Außenminister Marco Rubio, Sicherheitsberater Mike Waltz sowie dem Trump-Vertrauten Steve Witkoff zusammenkommen. Laut Kremlsprecher Dmitrij Peskow sollen mögliche Friedensgespräche bezüglich der Ukraine und die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Russland und den USA beraten werden. Die Frage, ob Putin und Trump sich noch im Februar in Saudi-Arabien treffen würden, beantwortete Peskow nicht.

Verteidigung : Warum Ursula von der Leyen die Schulden-Schleusen öffnet Die EU-Staaten ringen um höhere Militärausgaben, die Präsidentin der Europäischen Kommission will ihnen zusätzlichen Raum dafür geben. Für Deutschland führt das zu einer unbequemen Erkenntnis. Von Jan Diesteldorf

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bestätigte am Montag bei einem Staatsbesuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass sein Land nicht an den Gesprächen in Riad teilnehmen wird. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge kündigte Selenskij etwas an, was er bereits in München auf der Sicherheitskonferenz gesagt hatte: „Die Ukraine betrachtet alle Verhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine als ergebnislos, und wir können keine Vereinbarungen über uns ohne uns anerkennen.“

Russland signalisierte am Montag auch, dass es wenig Interesse an einer europäischen Beteiligung an den Gesprächen habe. „Ich weiß nicht, was Europa am Verhandlungstisch tun würde“, sagt Außenminister Lawrow laut Reuters vor Medienvertretern in Moskau. Europa habe bereits mehrmals die Chance gehabt, sich an einer Einigung in Sachen Ukraine zu beteiligen, sagte Lawrow. Kremlsprecher Peskow äußerte sich der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge positiv über das Treffen der Europäer in Paris. Er stellte es als positiv dar, dass nun über eine Beendigung des Konflikts und nicht mehr über seine Fortsetzung gesprochen werde.

Noch vor Beginn des Sondergipfels in Paris wurde von einigen EU-Mitgliedern Kritik an der Auswahl der Teilnehmer geäußert. Das gewählte Format sende „eine falsche Botschaft“, klagte die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar in einer Pressemitteilung, weil der Eindruck entstehe, dass die europäische Einigkeit brösele. Péter Szijjártó, der Außenminister aus Ungarn, dem moskaufreundlichsten EU-Land, nannte laut Bloomberg die Teilnehmer des Treffens im Palais de l’Élysée „frustrierte Trump-Gegner und Kriegsunterstützer“, die eine Vereinbarung über einen Frieden in der Ukraine verhindern wollten. Bereits am Sonntag hatte Luxemburgs Premierminister Luc Frieden erklärt, er hätte ein Sondertreffen mit den Staats- und Regierungschefs aller 27 EU-Mitgliedsländer vorgezogen.

Mit Material von dpa und Reuters