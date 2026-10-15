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EU-GipfelTrump lässt die Ukraine und Europa wieder im Stich

Lesezeit: 3 Min.

Am Donnerstag in Brüssel: Bundeskanzler Friedrich Merz im Gespräch mit dem estnischen Regierungschef Kristen Michal, umringt von weiteren EU-Kollegen.
Am Donnerstag in Brüssel: Bundeskanzler Friedrich Merz im Gespräch mit dem estnischen Regierungschef Kristen Michal, umringt von weiteren EU-Kollegen.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Das EU-Gipfeltreffen in Brüssel dokumentiert eine Spaltung, die die Europäer für überwunden hielten: Der US-Präsident hat sich erneut auf die Seite Russlands geschlagen. Die Lage ist dramatisch.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

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Als die europäischen Staats- und Regierungschefs Anfang Juli das Nato-Gipfeltreffen in Ankara verließen, taten sie das mit einem guten Gefühl. Donald Trump und Wolodimir Selenskij waren prima miteinander ausgekommen, keine Spur von Streit. Einige Wochen später empfing der amerikanische Präsident seinen Kollegen aus Kiew dann in Washington, und auch diese Begegnung verlief sehr freundschaftlich. Die große Hoffnung der Europäer schien sich also zu erfüllen – dass Trump aufhört, immer wieder mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin zu kokettieren, und sich endlich unzweideutig hinter die Ukraine stellt.

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