Von Nicolas Richter, Bulboaca

In den Beeten blüht der Lavendel, für die Gäste liegen Äpfel bereit, die so gelb leuchten wie Zitronen. Über Schloss Mimi, das nach eigenen Angaben zu den 15 schönsten Weingütern der Welt gehört, brennt die Sonne aus einem fast wolkenlosen Himmel. Die Gastgeberin Maia Sandu sagt, dies sei ein Ort, dessen Friedlichkeit und Ruhe in scharfem Kontrast stünden zum brutalen Krieg in der Ukraine. Sandu ist Präsidentin der Republik Moldau, die im Südosten Europas liegt, nicht größer als Nordrhein-Westfalen.