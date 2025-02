Von Hubert Wetzel, Brüssel

Wenn man verstehen will, wie dramatisch die Lage für die Europäer ist, nachdem US-Präsident Donald Trump seinen ersten Zug in Verhandlungen mit Russlands Machthaber Wladimir Putin über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gemacht hat, muss man ein paar Wochen zurückgehen. Mitte November saß ein Außenminister aus einem europäischen Land, das ziemlich nahe an Russland liegt und sich von Moskau in seiner Existenz bedroht sieht, in Brüssel mit einem Dutzend Journalisten zusammen. Trump hatte einige Tage zuvor die US-Präsidentschaftswahl gewonnen, es war klar, dass der treue Transatlantiker und Ukraine-Unterstützer Joe Biden nur noch kurze Zeit im Weißen Haus sein würde.