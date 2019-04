29. April 2019, 12:39 Uhr Meinung am Mittag: Wahlen in EU-Staaten Warum Spanien ein europäisches Dilemma widerspiegelt

Der Bruderkuss mit Populisten endet oft tödlich, doch ein Mitte-Bündnis verleiht den Extremisten Auftrieb. Zwischen den moderaten Parteien in Europa wächst der Wunsch nach Konfrontation.

Kommentar von Stefan Kornelius

Es ist ein hübscher Zufall, dass der Europawahlkampf genau jetzt in seine heiße Phase tritt, da in Spanien das Ergebnis der Parlamentswahl vorliegt. In diesem Europawahlkampf treten die großen Parteienfamilien ja mit der Botschaft an, dass sie eine Allianz der Mitte in Teufels Namen vermeiden wollen: Sozialisten und Volkspartei - sie gäben viel dafür, wenn sie im Europaparlament ihr ewiges Bündnis beerdigen könnten. Die Botschaft der spanischen Wähler heißt aber nun: Nur die Mitte ist stark, eine Mehrheit der linken oder rechten Blöcke gibt es nicht mehr.

Spanien spiegelt ein europäisches Dilemma wider, das die Deutschen in der dritten Auflage der schwarz-roten Koalition schon eine Weile kennen. Wo bitte bleiben die Mehrheiten, wenn man Koalitionen mit extremen Parteien ausschließt?

Immerhin, dieser Obersatz aus dem Lehrbuch für Parteistrategie gilt noch: Meidet die Radikalen! Dort, wo moderate Parteien ihren Treueschwur gebrochen haben und mit Extremisten koalieren, werden sie am Nasenring durch die Manege geführt.

Exemplarisch macht das die schwarz-blaue Koalition in Wien vor, wo die sogenannten Freiheitlichen jeden Tag demonstrieren, wie viel Unfreiheit in einem kleinen Land stecken kann. Dito Italien, wo die Vermählung der Populisten nicht zu einer Verdopplung, sondern zu einer Quadratur des Extremismus führte. Selbst im bisher recht stabilen Estland paktieren die Konservativen nun mit den Rechtspopulisten - sie werden den Sündenfall schnell bezahlen.

Die Sehnsucht nach einer klaren Links-rechts-Polarisierung kann nicht einmal das auf extreme Stabilität angelegte britische Wahlsystem bedienen. Regierung oder Opposition - so einfach liegen die Dinge nicht mehr. Das Unterhaus hat den Europäern in den vergangenen Monaten bis zur Erschöpfung demonstriert, dass ein festgezurrtes Lagersystem zum Fluch werden kann, wenn die Parteidisziplin jede Vernunft unterdrückt.

Die Spanier haben die Gefahr erkannt

Dennoch wächst in den moderaten Parteienfamilien der Wunsch nach Konfrontation und nach Unterscheidbarkeit in der Mitte. Die Sehnsucht nach dieser alten Dualität, die in einer weniger zersplitterten Parteienlandschaft zur Norm gehörte und den demokratischen Pendelschlag zwischen Regierung und Opposition bestimmt hat, diese Sehnsucht schlummert bei Christdemokraten wie Sozialisten überall auf dem Kontinent.

Auch ein simpler Überlebensinstinkt treibt sie zu dieser Erkenntnis: Wenn der Bruderkuss mit den Populisten tödlich ist und ein Mitte-Bündnis den Extremisten Auftrieb verleiht, dann bleibt nur die Konfrontation zwischen den Moderaten und die klassische Lagerbildung.

Übrigens haben die Spanier die Gefahr erkannt und reagiert: durch eine hohe Wahlbeteiligung. Auch wenn das linke Lager keine klare Mehrheit bekommen hat, so zeugt das Ergebnis doch von einer wachen Bevölkerung. Wählen hilft, in Spanien, aber auch bei der Europawahl. Zwar sind im Europaparlament handlungsfähige Mehrheiten links oder rechts der Mitte fast undenkbar, denn dazu sind die Parteiensysteme auf dem Kontinent zu heterogen. Aber immerhin haben Sozialisten und Christdemokraten erkannt, dass ihre ach so pragmatische Allianz in der Mitte angreifbar ist. Der Feind steht nämlich außen.