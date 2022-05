Prantls Blick:Die Verspottung der europäischen Idee

Von Heribert Prantl, München

Es ist jetzt bald fünf Jahre her, dass Helmut Kohl gestorben ist. Wer damals, im Juni 2017, auf der Fahrt in die Ferien gerade bei Kiefersfelden im Stau stand, hat womöglich dabei den Würdigungen aus aller Welt für den verstorbenen Altkanzler gelauscht: das Lob auf den Vater Europas, der die grenzenlose Europäische Union mit geschaffen habe. In der Tat war es ganz wesentlich Kohl, der zu seiner Zeit dafür gesorgt hat, dass die Kontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft wurden: Vereinbart wurde das 1985 im Vertrag von Schengen, dem Schengener Grenzkodex.