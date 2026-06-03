Wenn in Berlin in den vergangenen Wochen von einem „Zeitfenster“ die Rede war, dann ging es immer um den bestmöglichen Zeitpunkt für die geplanten innenpolitischen Reformen. Nun aber deutet sich an, dass die Bundesregierung auch bei einem anderen, nicht weniger heiklen Zeitfenster Bewegung für möglich hält: in der Frage nämlich, wann Europa direkte Gespräche mit Russland über ein Ende des Krieges gegen die Ukraine führen sollte.
Ukraine-Krieg„Langsam öffnet sich ein Fenster“
Lesezeit: 4 Min.
Bislang verhandelt Europa nicht direkt mit Russland über ein Ende des Krieges in der Ukraine. Aus Berliner Regierungskreisen heißt es aber, das wolle man bald ändern.
Von Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema