Zum Hauptinhalt springen

Ukraine-Krieg„Langsam öffnet sich ein Fenster“

Lesezeit: 4 Min.

Der letzte deutsche Regierungschef, der mit Putin zusammensaß, war Olaf Scholz (SPD, rechts). Wenige Tage danach überfiel Russland die Ukraine.
Der letzte deutsche Regierungschef, der mit Putin zusammensaß, war Olaf Scholz (SPD, rechts). Wenige Tage danach überfiel Russland die Ukraine. Mikhail Klimentyev

Bislang verhandelt Europa nicht direkt mit Russland über ein Ende des Krieges in der Ukraine. Aus Berliner Regierungskreisen heißt es aber, das wolle man bald ändern.

Von Georg Ismar und Henrike Roßbach, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Wenn in Berlin in den vergangenen Wochen von einem „Zeitfenster“ die Rede war, dann ging es immer um den bestmöglichen Zeitpunkt für die geplanten innenpolitischen Reformen. Nun aber deutet sich an, dass die Bundesregierung auch bei einem anderen, nicht weniger heiklen Zeitfenster Bewegung für möglich hält: in der Frage nämlich, wann Europa direkte Gespräche mit Russland über ein Ende des Krieges gegen die Ukraine führen sollte.

Zur SZ-Startseite

Russland
:„Vor dem Krieg wollte ich unbedingt ein Kind“

Sogar der Kreml ist beunruhigt: Der Krieg gegen die Ukraine wirkt sich immer stärker auf die Stimmung der Menschen in Russland aus. Was denken sie über ihren Alltag und die Politik Putins? Die SZ hat sich umgehört.

SZ PlusVon Silke Bigalke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite