Die stolzen Europäer haben nicht unerhebliche Vorgänge in dieser Welt lange verpennt. Nun sind sie endlich erwacht und müssen leider feststellen, dass sie nicht allein sind.

(SZ) Da das Streiflicht am gestrigen Donnerstag dazu aufgerufen hat, jede Woche einen Trump-freien Tag einzulegen, sei dieser glänzende Vorschlag sogleich aufgegriffen und der heutige Text also nicht dem riesigsten Staatenlenker seit Beginn des Universums gewidmet. Und auch nicht seinem kleinen Echo J. D. Vance; hat der nicht gerade die britische Armee beleidigt, die in fast allen Kriegen gemeinsam mit Amerika … Aber nein, heute lassen wir uns nicht da hineinziehen. Das haben wir auch gar nicht nötig. Wir sind stolze Europäer, wir könnten Riesen sein! Oder noch besser: Wir sind soeben erwacht.