In Bulgarien fand am Sonntag die achte Parlamentswahl innerhalb von fünf Jahren statt. Als klarer Favorit galt der prorussische ehemalige Präsident Rumen Radew, der ein Ende der politischen Instabilität und die Bekämpfung der Korruption verspricht. Radew, ein euroskeptischer ehemaliger Kampfpilot, lehnt die militärische Unterstützung der Ukraine ab. Er war im Januar vom Präsidentenamt zurückgetreten, um bei der Wahl anzutreten. Im Dezember hatte eine Welle von Massenprotesten gegen Steuererhöhungen und höhere Sozialabgaben die bisherige Regierung zum Rücktritt gezwungen. Bulgarien ist Mitglied der Nato und der EU, hat Anfang dieses Jahres den Euro als Währung eingeführt und hat etwa 6,5 Millionen Einwohner. Die Wahllokale schlossen am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit, es wurde eine hohe Wahlbeteiligung erwartet.