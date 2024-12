Um den künftigen US-Präsidenten dazu zu bringen, die Ukraine weiter mit Geld und Waffen in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen – ein existenzielles sicherheitspolitisches Anliegen der EU –, feilen die Europäer derzeit an einem solchen Drillingshaken. Jedenfalls bildlich gesprochen: Die Botschaft, die europäische Diplomaten, Minister sowie Staats- und Regierungschefs in ihren Gesprächen mit Trump und dessen Beratern wieder und wieder platzieren und die auch beim Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel an diesem Dienstag und Mittwoch diskutiert wird, besteht im Wesentlichen aus drei Argumenten. Jedes hat zum Ziel, Trump einzufangen und davon zu überzeugen, dass es nicht in seinem Interesse ist, die Hilfe für die Ukraine zu stoppen und das Land dem russischen Machthaber Wladimir Putin als Beute zu überlassen.

Will Trump der Präsident sein, der die Ukraine an Russland verloren hat?

„Die Hilfe für die Ukraine ist keine Wohltätigkeitsgabe“, sagt die neue EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Europa versuche, Trump deren Nutzen für Amerika deutlich zu machen. „Wir sprechen eine transaktionale Sprache mit ihm“, sagt Kallas.

Das erste Argument der Europäer: Ein Deal mit Putin, der zu einem Waffenstillstand in der Ukraine führt und die Frontlinie einfriert, wäre eine Niederlage – nicht nur für Europa, sondern für Amerika und Trump persönlich. Auf diese Weise soll Trump bei seinem Stolz gepackt werden, deutlicher: bei seinem Narzissmus, einem oft beschriebenen Charakterzug, der durchaus Einfluss auf politische Entscheidungen haben kann.

„Trump will gewinnen“, sagt ein europäischer Außenpolitiker. „Wenn wir ihm die Strategie, die wir bisher verfolgt haben und die der Ukraine keinen Sieg gebracht hat, als die gescheiterte ‚Biden-Scholz-Strategie‘ verkaufen können, als Verliererstrategie, dann könnte es sein, dass Trump es anders machen will.“ Denn mit seinem Vorgänger Joe Biden oder dem deutschen Kanzler Olaf Scholz wolle Trump wohl keinesfalls in Verbindung gebracht werden. „Und wie macht man es anders als Biden und Scholz?“, fragt der Außenpolitiker. „Indem man stärker und entschlossener ist.“

Das zweite Argument: Fällt die Ukraine an Putin, dann kommt das einer Wiederholung des für Amerika höchst demütigenden Falls von Kabul im Sommer 2022 gleich. Öffentlich wird diese Parallele in Brüssel zwar nicht gezogen – das wäre unhöflich dem treuen Transatlantiker Biden gegenüber.

Aber der implizierte Vorwurf ist klar: So wie Biden in die Geschichtsbücher als der US-Präsident eingehe, der Afghanistan an die Taliban verloren habe, werde Trump, wenn der die Unterstützung für Kiew einstelle, der Präsident sein, der die Ukraine an Russland verloren habe, sagt ein ranghoher EU-Vertreter. „Will Trump wirklich so seine zweite Amtszeit beginnen?“

Das dritte Argument: Wenn Russland in der Ukraine triumphiert, ist das nicht nur ein Sieg für Putin, sondern auch für andere Diktaturen, die ihn mit Waffen, Geld und sogar Truppen unterstützen: Iran, Nordkorea, vor allem aber China. Diese Logik bettet den Krieg in der Ukraine in einen globalen geostrategischen Rahmen ein, in dem die USA und der Westen einer Phalanx aus feindlichen Gewaltregimen gegenüberstehen. Insbesondere der Verweis auf China, ohne dessen Hilfe Russland den Krieg in der Ukraine kaum führen könnte und das Trump als Amerikas größten Rivalen sieht, soll den neuen Präsidenten dazu bringen, Kiew weiter beiseitezustehen.

Rutte warnt vor einer Allianz der Diktatoren

Als bisher ranghöchster Emissär aus Europa hat der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte diese Argumentationslinie kürzlich bei einem Treffen mit Trump ausgebreitet, um diesen von einer unüberlegten Vereinbarung mit Putin zulasten Europas und der Ukraine abzuhalten. Er habe Trump erklärt, dass die militärische Zusammenarbeit dieser vier Diktaturen auch Amerikas bedrohe, sagte Rutte zu Beginn der Woche der Financial Times. Man müsse eine Situation vermeiden, in der sich die Anführer Russlands, Chinas, Nordkoreas und Irans „jubelnd abklatschen, weil es einen schlechten Deal für die Ukraine gibt“, so Rutte, der ein gutes Verhältnis zu Trump hat. „Denn das wäre langfristig eine gravierende Bedrohung nicht nur für Europas Sicherheit, sondern auch für die der USA.“

Beim Außenministertreffen der Allianz am Dienstag in Brüssel wiederholte Rutte die Warnung: „Das ist alles miteinander verbunden“, sagte er. „Wie auch immer daher der Deal für die Ukraine aussieht, es muss ein guter Deal sein.“

Werden diese Argumente Trump überzeugen – beißt, um im obigen Bild zu bleiben, der Wels an einer Spitze des Drillingshakens an? Das weiß in Brüssel noch niemand. Die europäischen Bemühungen, dem künftigen US-Präsidenten zu erklären, was seine und Amerikas wahre Interessen sind, damit der das endlich versteht, klingen allerdings oft etwas verzweifelt, so richtig sie sachlich auch sein mögen. „Wir haben in Wahrheit keinerlei Druckmittel“, gibt ein Diplomat zu. „Trump kann machen, was er will.“