13. September 2018, 18:50 Uhr Europa Mehr Personal für Frontex

Innenkommissar Dimitris Avramopoulos will, dass europäische Beamte künftig Migranten an der EU-Außengrenze abfangen dürfen – allerdings nur mit dem Segen der Mitgliedsstaaten.

Die EU-Kommission schlägt neue Regeln für die Flüchtlingspolitik vor. Die EU-Grenzschutztruppe soll verstärkt werden: Bisher stehen 1500 Mann zur Verfügung, die in Griechenland, Italien und Spanien eingesetzt werden.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Die EU-Kommission hat am Donnerstag weitreichende Vorschläge zur Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Wie ein Beamter sagte, sind sie auch als Beitrag zur aktuellen Diskussion in vielen Mitgliedstaaten zu verstehen. Die Initiativen zielen überwiegend darauf ab, die Grenzen zu sichern und die Migration einzudämmen.

Die 2016 eingerichtete EU-Grenzschutztruppe wird nach dem Wunsch der Behörde erheblich verstärkt und mit eigenen hoheitlichen Befugnissen sowie zusätzlichen Kompetenzen ausgerüstet. Die Truppe soll eingreifen, wenn ein Mitgliedstaat bei starkem Migrationsdruck um Hilfe bittet, weil er seine Grenzen alleine nicht sichern kann. Bisher stehen 1500 Mann zur Verfügung, die in Griechenland, Italien und Spanien eingesetzt werden. Allerdings kommt es laut Kommission vor, dass die Mitgliedstaaten nur halb so viele Beamte wie eigentlich nötig bereitstellen. Schon in zwei Jahren soll die ständige Reserve daher auf 10 000 Einsatzkräfte aufgestockt werden, die die insgesamt 100 000 Grenzschützer in der EU unterstützen. 3000 sollen bei der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) angestellt sein, der Rest kommt von den Staaten.

Die Beamten sollen so arbeiten dürfen wie ihre nationalen Kollegen und auch Waffen tragen. Sie könnten Menschen an der Grenze abfangen und Einreisen ablehnen. Sie unterstünden aber dem nationalen Kommando und würden nicht gegen den Willen eines Mitgliedstaats eingesetzt, versicherte Innenkommissar Dimitris Avramopoulos. "Nationale Souveränität und Verantwortung werden vollständig respektiert." Theoretisch ist es per Mehrheitsbeschluss schon jetzt möglich, einem Staat Hilfe aufzuzwingen. Das eigentliche Zwangsmittel besteht aber in der Drohung, ein unkooperatives Land durch die dann erlaubte Wiedereinführung von Grenzkontrollen de facto aus dem grenzfreien Schengenraum auszusperren. Die Agentur wird auch eigene Schiffe und Flugzeuge anschaffen. Die Kosten für Frontex steigen sprunghaft, auf 1,3 Milliarden Euro bis 2020 und 11,3 Milliarden bis 2027.

Außerdem soll Frontex den EU-Staaten künftig bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber helfen. So soll die Agentur Migranten ermitteln, die abgeschoben werden können, Reisedokumente beschaffen und Abschiebe-Entscheidungen der nationalen Behörden vorbereiten. Um Abschiebungen zu beschleunigen, will die Kommission die EU-Regeln ändern. Für Asylbewerber, deren Antrag schon an der Grenze eines Landes - etwa in den geplanten "kontrollierten Zentren" für aus Seenot gerettete Migranten - abgelehnt wurde, gelten vereinfachte Verfahren. Die zulässige Höchstdauer der Abschiebehaft soll in keinem Land mehr unter drei Monaten liegen. Die EU-Asylagentur (Easo) soll bei der Bearbeitung nationaler Asylverfahren helfen, aber auch juristische Hilfe leisten, wenn Rechtsmittel gegen Entscheidungen eingelegt werden.

Die Vorschläge müssen noch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten gebilligt werden.