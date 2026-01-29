Müsste man die Lehre, die viele europäische Regierungen aus der mühsam entschärften Grönland-Krise ziehen, auf einen knappen Nenner bringen, dann wäre es dieser: Geschlossenheit und Entschlossenheit. Weil die EU-Staaten selbstbewusst zusammengestanden und Donald Trump mit einer Gegenreaktion gedroht hätten, so die Logik, habe der US-Präsident seinen Plan fallen lassen, dem europäischen Staat Dänemark die arktische Insel wegzunehmen.