Zum Hauptinhalt springen

Außenpolitik der EUEuropa träumt von der Geschlossenheit

Lesezeit: 4 Min.

Der US-Präsident habe das Bündnis mit Europa „zutiefst erschüttert“, sagt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Sie sagt aber auch: „Wir wollen starke transatlantische Beziehungen.“
Der US-Präsident habe das Bündnis mit Europa „zutiefst erschüttert“, sagt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Sie sagt aber auch: „Wir wollen starke transatlantische Beziehungen.“ (Foto: Yves Herman/Reuters)

Die EU ist ein bisschen stolz: Sie lobt sich für ihr geeintes Auftreten gegenüber Donald Trump im Grönland-Streit. Aber hält sie das durch – wenn sie nach vier Jahren Krieg nicht einmal dem Aggressor Putin mit einer Stimme entgegentritt?

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Müsste man die Lehre, die viele europäische Regierungen aus der mühsam entschärften Grönland-Krise ziehen, auf einen knappen Nenner bringen, dann wäre es dieser: Geschlossenheit und Entschlossenheit. Weil die EU-Staaten selbstbewusst zusammengestanden und Donald Trump mit einer Gegenreaktion gedroht hätten, so die Logik, habe der US-Präsident seinen Plan fallen lassen, dem europäischen Staat Dänemark die arktische Insel wegzunehmen.

Zur SZ-Startseite

Frankreich
:Mit Emojis und Esprit gegen die Lügen von Trump und Putin

Schnelle Reposts, Memes, kurze Punchlines: Das altehrwürdige französische Außenministerium revolutioniert seine Kommunikation auf X. Aber ist es überhaupt klug, Fake News so zu kontern?

SZ PlusVon Oliver Meiler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite