Müsste man die Lehre, die viele europäische Regierungen aus der mühsam entschärften Grönland-Krise ziehen, auf einen knappen Nenner bringen, dann wäre es dieser: Geschlossenheit und Entschlossenheit. Weil die EU-Staaten selbstbewusst zusammengestanden und Donald Trump mit einer Gegenreaktion gedroht hätten, so die Logik, habe der US-Präsident seinen Plan fallen lassen, dem europäischen Staat Dänemark die arktische Insel wegzunehmen.
Außenpolitik der EUEuropa träumt von der Geschlossenheit
Die EU ist ein bisschen stolz: Sie lobt sich für ihr geeintes Auftreten gegenüber Donald Trump im Grönland-Streit. Aber hält sie das durch – wenn sie nach vier Jahren Krieg nicht einmal dem Aggressor Putin mit einer Stimme entgegentritt?
Von Hubert Wetzel, Brüssel
