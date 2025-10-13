Der deutsche Auslandsgeheimdienst sieht eine erhebliche Gefahr, dass der Konflikt mit Russland weiter eskaliert. „Das Handeln Russlands ist darauf angelegt, die Nato zu unterminieren, europäische Demokratien zu destabilisieren, unsere Gesellschaften zu spalten und einzuschüchtern“, sagte Martin Jäger, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), am Montag bei einer Anhörung der Chefs der Nachrichtendienste im Bundestag in Berlin. Die Mittel, derer sich Russland bediene, und deren Häufigkeit stellten eine neue Qualität der Konfrontation dar. „Eine Konfrontation, in welcher Russland uns als Gegner und als Kriegspartei betrachtet.“
