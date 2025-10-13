Zum Hauptinhalt springen

Geheimdienste„Russland überschreitet brandgefährliche Grenzen“

Lesezeit: 3 Min.

Diese drei müssen es wissen: BND-Präsident Martin Jäger (li.), Martina Rosenberg, Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, und Verfassungsschutz-Chef Sinan Selen .
Diese drei müssen es wissen: BND-Präsident Martin Jäger (li.), Martina Rosenberg, Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, und Verfassungsschutz-Chef Sinan Selen . (Foto: Odd Andersen/AFP)

Drohnen, Attentate, Brandsätze in Flugzeugen: Deutschlands Sicherheitsbehörden empfehlen der Politik dringend, nicht nachgiebig gegenüber Moskau zu sein, sondern Stärke zu zeigen.

Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin

Der deutsche Auslandsgeheimdienst sieht eine erhebliche Gefahr, dass der Konflikt mit Russland weiter eskaliert. „Das Handeln Russlands ist darauf angelegt, die Nato zu unterminieren, europäische Demokratien zu destabilisieren, unsere Gesellschaften zu spalten und einzuschüchtern“, sagte Martin Jäger, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), am Montag bei einer Anhörung der Chefs der Nachrichtendienste im Bundestag in Berlin. Die Mittel, derer sich Russland bediene, und deren Häufigkeit stellten eine neue Qualität der Konfrontation dar. „Eine Konfrontation, in welcher Russland uns als Gegner und als Kriegspartei betrachtet.“

Zur SZ-Startseite

Verteidigung
:Keine Macht den Drohnen

Jäger aus Gilching, Radare aus der Eifel: Die Industrie weiß schon ganz gut, wie man gegen feindliche Überflieger vorgehen kann. Was bei Drohnenerkennung und Drohnenabwehr in Deutschland alles möglich wäre.

SZ PlusVon Thomas Fromm

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite