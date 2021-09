Die Verdreifachung der Gaspreise in Europa kommt für die EU zur Unzeit: Sind doch in den nächsten Jahren weitere Preiserhöhungen zur Einhaltung der EU-Klimaziele geplant. Erste Länder sind alarmiert und sorgen sich vor Protesten.

Von Björn Finke, Josef Kelnberger und Matthias Kolb, Brüssel

Die Gaspreise haben sich in Europa innerhalb von drei Monaten verdreifacht, und das hat dramatische Folgen. In Deutschland muss der erste Gasversorger, die Deutsche Energiepool, wegen der schnell steigenden Großhandelspreise sein Geschäft einstellen. Aus Sorge vor Protesten der Bürger begrenzt Spaniens Regierung Strompreiserhöhungen per Gesetz und senkt die Steuern auf Energie. Europas Düngemittelhersteller produzieren weniger, weil Erdgas für sie ein wichtiger Rohstoff ist. Für die Entwicklung gibt es mehrere Gründe. Im Post-Corona-Aufschwung steigt die Nachfrage, Europas Gasspeicher sind nach einem ebenso langen wie kalten Winter leerer als sonst, und Russlands Staatskonzern Gazprom liefert nicht mehr, als er unbedingt muss.