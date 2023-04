Von Marc Beise und Josef Kelnberger, Rom/Brüssel

Sizilien muss man erlebt haben, heißt es, und Millionen Touristen aus aller Welt haben die Insel schon bereist. Der Ätna, Palermo, die antiken Ausgrabungsstätten, womöglich sogar das Städtchen Corleone, das als Mafiahochburg gilt. Nicht so viele waren ganz im Südosten Siziliens am Rande des Nationalparks. Dort würden sie am Strand nahe der Cittadella des Örtchens San Lorenzo eine Gedenkstätte finden für ein Unglück mit 17 palästinensischen und ägyptischen Toten - unter ihnen drei Brüder zwischen 19 und 37 Jahren -, das sich hier in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 2007 abgespielt hat. Ein Unglück von so vielen, die sich seitdem draußen auf der See ereignet haben.