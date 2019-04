6. April 2019, 11:27 Uhr Leserdiskussion zur Werkstatt Demokratie Was bedeutet Ihnen Europa?

"Europa ist ein paradoxes System", sagt der Philosoph Paul Valéry. Was meinen Sie?

Ein geeintes Europa soll für Sicherheit und Frieden stehen. Viele sehen in der EU jedoch nur Regulierungswahn und Gleichmacherei. Was meinen Sie - und was muss sich ändern? Diskutieren Sie mit.

Kommentar: Europa muss sich als zweite oder dritte Heimat anbieten

Pingpong der Positionen Schon mal Meinungs-Pingpong mit unseren Autoren gespielt? Zum heutigen Kommentar "Zweite Heimat" von Stefan Ulrich veröffentlichen wir Ihre Replik. Schicken Sie uns Ihre konstruktive Erwiderung bis Dienstag um 15 Uhr an werkstattdemokratie@sz.de. Wir drucken den Text mit der besten Argumentation auf der SZ-Leserbriefseite und veröffentlichen ihn zudem auf SZ.de. Der Autor wird öffentlich antworten. Das letzte Wort hat dann der Leser. Das Diskursformat "Pingpong der Positionen" findet im Rahmen des SZ-Projekts "Werkstatt Demokratie" statt, bei dem wir gemeinsam mit Lesern Raum für lösungsorientierte Diskussionen schaffen wollen. Alles Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.sz.de/werkstattdemokratie.

