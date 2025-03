Im Londoner Wembley-Stadion finden etwa 90 000 Zuschauer Platz. Die 78 000 Angehörigen der aktiven britischen Landstreitkräfte würden also bequem hineinpassen. Die 61 000 Soldatinnen und Soldaten des deutschen Heeres müssten sich hingegen etwas drängen, um die 60 000 Plätze des Bundesliga-Stadions in Stuttgart zu füllen. In den Fußballarenen in München (75 000 Plätze) oder Dortmund (81 000) könnten sie allerdings gemütlich die Beine von sich strecken.

Es ist insofern kein Wunder, dass sich in sicherheitspolitischen Kreisen ein Begriff für die europäischen Streitkräfte eingebürgert hat, der wenig schmeichelhaft ist: Bonsai-Armeen. Tatsächlich sind die etwa 90 000 amerikanischen Soldaten, die momentan diesseits des Atlantiks stationiert sind, eines der größten militärischen Kontingente in Europa.

Donald Trump rüttelt gerade an den Grundfesten der transatlantischen Allianz

Aus europäischer Sicht war das bisher relativ unproblematisch, denn Europas Sicherheit wurde von der Nato garantiert, nicht von einzelnen europäischen Armeen. In der Nato wiederum war stets die Militärmacht USA, einschließlich ihres großen nuklearen Arsenals, der mit Abstand wichtigste Eckpfeiler – sowohl, was die Abschreckung eines russischen Angriffs betraf, als auch den militärischen Widerstand gegen eine Attacke, sollte es dazu kommen.

Ob das so bleibt, ist allerdings völlig unklar. Donald Trump rüttelt gerade an den Grundfesten der transatlantischen Allianz, insbesondere an Artikel 5 des Nato-Vertrags. In diesem ist die gegenseitige Beistandspflicht der Mitgliedsländer im Falle eines Angriffs festgeschrieben. Doch ob Trump sich daran halten würde, wenn es denn darauf ankäme, kann in Europa niemand mit Bestimmtheit sagen. Besonders groß ist das Vertrauen in Trump jedenfalls nicht mehr.

Für die Europäer schließen sich an diese düstere Erkenntnis einige Fragen an, die durchaus existenziell sind: Könnten sie sich ohne Amerikas Hilfe gegen einen russischen Angriff wehren? Und welche militärische Ausrüstung fehlt ihnen eigentlich, um gegebenenfalls die Lücke zu schließen, die die USA bei einem Rückzug aus der Nato hinterlassen würden?

Die Antworten sind kaum erfreulicher als die Fragen. Europa wäre ohne die USA zwar nicht völlig schutzlos. Was das grundlegende Material angeht, das notwendig ist, um einen Landkrieg zu führen – schwere und leichte Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie –, sind die Europäer nicht allzu schlecht ausgerüstet, zumindest nicht den reinen Bestandszahlen nach. Doch wie es um Qualität und Alter dieser Ausrüstung steht, ist bei manchen Armeen eine andere Frage.

Um einen intensiven Krieg gegen eine hochgerüstete Armee wie die russische länger als einige Wochen durchzuhalten, um gegebenenfalls sogar in die Offensive gehen zu können, reicht Europas Militärmacht nicht. Das sei im Moment schlicht unmöglich, heißt es bei der Nato. Gerade bei hochmodernen – und entsprechend teuren – Waffensystemen ist der Beitrag, den die USA zu den Militärkapazitäten der Allianz liefern, überproportional hoch.

Das gilt zum Beispiel für Kampfjets. Einem Bericht der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) zufolge verfügen die USA über 2600 Kampfflugzeuge, die europäischen Nato-Länder haben 2100. In diese Zahl sind auch die Bestände der außerordentlich gut ausgerüsteten Türkei eingerechnet sowie jene von Großbritannien und Kanada. Die 27 EU-Mitgliedsländer besitzen hingegen zusammen nur 1600 Kampfjets.

Noch viel eklatanter ist Europas Abhängigkeit von den USA bei dem, was im Fachjargon als kritische oder strategische „Enablers“ bezeichnet wird. Damit sind militärische Fähigkeiten gemeint, die es den Truppen an der Front überhaupt erst erlauben – „to enable“ bedeutet ermöglichen –, über einen längeren Zeitraum und effektiv zu kämpfen. Dazu zählen beispielsweise Transportflugzeuge, mit denen sich schnell Material und Soldaten über große Distanzen verlegen lassen, damit den kämpfenden Einheiten der Nachschub und die Unterstützung nicht ausgeht. Ebenso gehören Aufklärungssatelliten, -drohnen und -flugzeuge zu den „Enablers“, die ein präzises Bild des Schlachtfelds liefern. Oder auch Tankflugzeuge, die Kampfjets über längere Strecken und Zeiträume in der Luft halten.

In allen diesen Bereichen ist die amerikanische Dominanz dem ECFR-Bericht zufolge überwältigend. So unterhalten die USA 171 Militärsatelliten, während es auf EU-Seite gerade einmal 36 sind. Den 488 amerikanischen Transport- und 408 Tankflugzeugen stehen 210 respektive 26 Maschinen gegenüber, die im Besitz von EU-Staaten sind.

300 000 amerikanische Soldaten müssten von Europäern ersetzt werden

Solange die Nato sich bei der Formulierung ihrer Verteidigungspläne darauf verlassen konnte, diese enormen US-Kapazitäten für den Ernstfall einzuplanen, war das amerikanisch-europäische Ungleichgewicht vielleicht politisch problematisch, aber militärisch eher zweitrangig. Wackelt die Verlässlichkeit Amerikas, wird es für Europa hingegen unerlässlich, sich einen Teil dieser Kapazitäten selbst zu beschaffen. Das ist der Grund, warum solche „Enablers“ ausdrücklich in dem Aufrüstungsplan erwähnt werden, den die EU-Kommission am Dienstag vorgestellt hat. Deren Kauf soll gefördert werden, ebenso wie der Aufbau einer europäischen Luftverteidigung und anderer wichtiger militärischer Fähigkeiten. Dabei geht es Brüssel auch darum, europäische Hersteller zu stärken, damit man nicht mehr so abhängig von amerikanischen Produzenten ist.

Und schließlich müssten, sollte Trump Europa im Stich lassen, die 300 000 amerikanischen Soldaten von Europäern ersetzt werden, die laut den Nato-Plänen im Kriegsfall über den Atlantik geschickt würden. Experten schätzen, dass die Allianz bereits jetzt zwischen 35 und 50 zusätzliche Brigaden zu je 3000 bis 7000 Mann bräuchte, um einen russischen Angriff abzuwehren. Wo in Europa die Männer und Frauen herkommen sollen, um auch noch den Verlust von einigen Hunderttausend GIs auszugleichen, ist offen.

Die Geldsummen, die eine Aufrüstung Europas bis zu dem Punkt verschlingen wird, an dem es sich ohne amerikanische Hilfe tatsächlich gegen Russland verteidigen könnte, sind gigantisch. Verschiedene Forschungsinstitute rechnen mit verschiedenen Beträgen – allen gemeinsam ist jedoch, dass es um dreistellige Milliardensummen geht, die über einen mittleren Zeitraum jedes Jahr in Rüstung investiert werden müssten. Bis dahin bleibt Europas Sicherheit weitgehend abhängig von den Launen eines einzelnen Menschen im Weißen Haus.