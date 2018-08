31. August 2018, 19:01 Uhr Europa Die Grünen gegen Facebook

Die Partei zieht mit einer Digitalsteuer in den Europawahlkampf. Damit will sie von internationalen Großkonzernen einen Teil der Gewinne abschöpfen - und EU-Institutionen geben.

Mit Forderungen nach EU-weiten sozialen Mindeststandards und einem härteren Kurs gegen Steuerdumping wollen die Grünen im Europawahlkampf für neues Vertrauen in Europa werben. Im Entwurf des Wahlprogramms, den die Grünen-Spitze am Freitag in Berlin vorlegte, fordert die Partei unter anderem einen EU-weiten Mindestsatz für eine Unternehmensteuer und eine Untergrenze für einen Mindestlohn.

"Die Europawahl 2019 ist eine Richtungswahl"

Mit einer europäischen Digitalsteuer - einer am Umsatz orientierten Steuer - solle ein Teil der Gewinne von Konzernen wie Facebook oder Google abgeschöpft werden. Die EU könne viel besser als jedes Mitgliedsland für sich eine faire Besteuerung dieser international tätigen Konzerne vorgehen, heißt es in dem Programm. Die Einnahmen sollen demnach den Institutionen der EU zugutekommen und nicht auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden. Um soziale Unterschiede innerhalb der EU zu verkleinern, wollen die Grünen Grundrechte aller Bürger - etwa den Zugang zu Gesundheitsvorsorge und sozialer Unterstützung - beim Europäischen Gerichtshof einklagbar machen.

Wie die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sagten, halten sie die Europawahl im Mai 2019 für die wichtigste seit der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments 1979. "Die Europawahl 2019 ist eine Richtungswahl", heißt es im Vorwort zum Programmentwurf. "Fällt unser Kontinent in den Nationalismus zurück? Kapituliert die Politik vor den Herausforderungen der Globalisierung und verschärft so die vielen Krisen? Oder begründet sich die Europäische Union kraftvoll neu?"

Weitere Forderungen der Grünen für Europa sind ein Mindestpreis auf CO2-Ausstoß für den Klimaschutz, ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetik, eine EU-weite Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte und ein einheitliches europäisches Asylsystem. Die beiden Spitzenkandidaten der europäischen Grünen werden im November in Berlin gewählt. Die Bundesgrünen haben dafür Ska Keller ins Rennen geschickt, die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament.