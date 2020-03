Eine schwere Krankheit sucht Europa heim. Sie zeigt sich in kilometerlangen Staus an den Grenzen, frisst sich durch die sozialen Netzwerke, äußert sich in Schuldzuweisungen und fehlender Empathie. Es ist dies die Krankheit des Egoismus und der Kleinstaaterei. Diese Krankheit ist noch schwerer zu bekämpfen als das neuartige Coronavirus. Auch dann noch, wenn die notwendigen Medikamente entwickelt sein werden und ein Impfstoff gefunden ist, wird die Europäische Union in tödlicher Gefahr bleiben.