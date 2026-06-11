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DemografieOhne Zuwanderung schrumpft Europa

Lesezeit: 3 Min.

Das Statistische Amt der EU sagt vielen Ländern Europas sinkende Einwohnerzahlen vorher: Großvater mit Enkelin vor einem Kindergarten in Berlin.
Das Statistische Amt der EU sagt vielen Ländern Europas sinkende Einwohnerzahlen vorher: Großvater mit Enkelin vor einem Kindergarten in Berlin. Maskot/IMAGO

In Deutschland werden wohl immer weniger Menschen leben, Länder wie Irland oder auch Spanien können der Entwicklung etwas entgegensetzen. Ein Überblick.

Von Sebastian Strauß

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9,1 Millionen Menschen leben in der Schweiz – Tendenz steigend. Allein 2025 wuchs die Bevölkerung um etwa 0,8 Prozent. Damit gehört das Land zu jenen europäischen Staaten, in denen die Einwohnerzahl weiter zunimmt, zumindest vorerst. Denn dieser Trend könnte bald gebremst werden: Wenn sich die Schweizer am Sonntag in ihrer Volksabstimmung dafür entscheiden, dass die Einwohnerzahl ihres Landes auf maximal zehn Millionen Menschen begrenzt werden soll.

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Volksabstimmung
:Begrenzen die Schweizer ihre Einwohnerzahl auf zehn Millionen?

Am Sonntag stimmen die Eidgenossen über eine Initiative ab, die sich elementar auf ihre Wirtschaft und die Zusammenarbeit mit der EU auswirken könnte. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

SZ PlusVon Jan Diesteldorf und Nicolas Freund

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