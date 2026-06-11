In Deutschland werden wohl immer weniger Menschen leben, Länder wie Irland oder auch Spanien können der Entwicklung etwas entgegensetzen. Ein Überblick.

9,1 Millionen Menschen leben in der Schweiz – Tendenz steigend. Allein 2025 wuchs die Bevölkerung um etwa 0,8 Prozent. Damit gehört das Land zu jenen europäischen Staaten, in denen die Einwohnerzahl weiter zunimmt, zumindest vorerst. Denn dieser Trend könnte bald gebremst werden: Wenn sich die Schweizer am Sonntag in ihrer Volksabstimmung dafür entscheiden, dass die Einwohnerzahl ihres Landes auf maximal zehn Millionen Menschen begrenzt werden soll.